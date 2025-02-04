في حولا.. العدو يجرف أراضٍ زراعية ويحرق بعض المنازل





أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الإسرائيلي يعمد منذ ساعات الصباح الباكر على تجريف الأشجار والأراضي الزراعية في بلدة حولا من الجهة الشرقية.



كما أحرق بعض المنازل في البلدة.

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