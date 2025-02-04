الرئيس عون لوفد نقابة المحامين في بيروت: ‏أنتم الجناح المكمِّل لعمل القضاء

Advertisement

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوفد نقابة المحامين في بيروت: "‏أنتم الجناح المكمِّل لعمل القضاء، وعليكم مسؤولية المشاركة في تحقيق العدالة، لأن القضاء والأمن هما الأساس في استكمال قيام دولة الحقّ والقانون".اضاف:" لا يجوز إساءة استعمال الحرية تفاديًا لحصول خلل كبير. حصانة المحامين ليست لمخالفة القوانين، وسوء استعمالها يضرّ بسمعة المحامي وكرامة نقابته".