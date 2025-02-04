العدوّ الإسرائيليّ أحرق منازل في جنوب لبنان

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ أقدم على إحراق منازل في بلدة عديسة في جنوب لبنان.

وكان عمد العدوّ أيضاً إلى إحراق منازل بين بلدتيّ رب ثلاثين والطيبة.