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لبنان

العدوّ الإسرائيليّ أحرق منازل في جنوب لبنان

Lebanon 24
04-02-2025 | 05:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ أقدم على إحراق منازل في بلدة عديسة في جنوب لبنان.
 
 
وكان عمد العدوّ أيضاً إلى إحراق منازل بين بلدتيّ رب ثلاثين والطيبة.
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