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لبنان
رؤساء إتحادات بلديات عكار أكدوا أحقية المنطقة بحقيبة وزارية خدماتية
Lebanon 24
04-02-2025
|
06:18
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عقد رؤساء إتحادات بلديات عكار اجتماعا طارئا، اليوم في مقر اتحاد بلديات الشفت، وتم البحث في أحقية تمثيل عكار بحقيبة وزارية خدماتية في الحكومة المقبلة.
وأصدر المجتمعون، بيانا، شددوا فيه على "ضرورة عدم تهميش عكار، مطالبين بتمثيلها الحقيقي والطبيعي من خلال حقيبة وزارية خدماتية". وأكدوا "أن استمرار هذا التهميش سيصبح قضية رأي عام في عكار".
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وطالب المجتمعون نواب المنطقة ب"عدم منح الثقة للحكومة في حال عدم تخصيص حقيبة وزارية خدماتية لعكار".
واستغرب المجتمعون "عدم تمثيل عكار وزاريا، رغم أنها تشكل 10 في المئة من سكان لبنان و10 في المئة من مساحته، وذلك في ظل ما تعانيه المنطقة من حرمان على مختلف الأصعدة.
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