Advertisement

لبنان

رؤساء إتحادات بلديات عكار أكدوا أحقية المنطقة بحقيبة وزارية خدماتية

Lebanon 24
04-02-2025 | 06:18
A-
A+
Doc-P-1315630-638742719703938121.png
Doc-P-1315630-638742719703938121.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد رؤساء إتحادات بلديات عكار اجتماعا طارئا، اليوم في مقر اتحاد بلديات الشفت، وتم البحث في أحقية تمثيل عكار بحقيبة وزارية خدماتية في الحكومة المقبلة. 
وأصدر المجتمعون، بيانا، شددوا فيه على "ضرورة عدم تهميش عكار، مطالبين بتمثيلها الحقيقي والطبيعي من خلال حقيبة وزارية خدماتية". وأكدوا "أن استمرار هذا التهميش سيصبح قضية رأي عام في عكار".
Advertisement
 
وطالب المجتمعون نواب المنطقة ب"عدم منح الثقة للحكومة في حال عدم تخصيص حقيبة وزارية خدماتية لعكار".
 
واستغرب المجتمعون "عدم تمثيل عكار وزاريا، رغم أنها تشكل 10 في المئة من سكان لبنان و10 في المئة من مساحته، وذلك في ظل ما تعانيه المنطقة من حرمان على مختلف الأصعدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:11 | 2025-02-04
10:04 | 2025-02-04
10:01 | 2025-02-04
09:37 | 2025-02-04
09:15 | 2025-02-04
09:10 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24