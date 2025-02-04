رسالة من وديع الخازن للرئيس المكلف: لإعتماد معايير جامعة وموحدة

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وجه الوزير السابق وديع الخازن رسالة إلى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام، أمل فيها، "أن تتم مقاربة تأليف الحكومة بمعايير موحدة، في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ وطننا، تضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا، بعيدا عن الاصطفافات والمحاصصات التي أرهقت البلاد وأثقلت كاهل المواطن"، ورأى أن "تشكيل حكومة قادرة على العمل بفاعلية، يستوجب اعتماد معايير واضحة وشفافة تكسبها ثقة القوى النيابية والسياسية وتحظى في الوقت ذاته بتأييد الشعب الذي يتطلع إلى حلول جذرية لأزماته".واعتبر أن "مسؤولية المرحلة، تتطلب اعتماد الكفاية والاستقلالية كأساس في اختيار الوزراء، مع ضمان تمثيل يعكس التنوع الوطني ويؤمن التوافق الضروري لإنجاح مهام الحكومة. كما أن إشراك القوى السياسية بشكل بناء بعيدا عن العرقلة والمصالح الضيقة، سيكون خطوة ضرورية لضمان دعم المجلس النيابي لخطط الحكومة الإصلاحية والإنقاذية".وختم: "نحن على ثقة أن مقاربتكم لهذه المهمة ستضع مصلحة الوطن والمواطن في صلب الأولويات وستسهم في بناء حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني".