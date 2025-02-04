باسيل يؤكد: لسنا حلفاء مع "الثنائي" لتطيير الحُكومة!

اشار رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، أنّ "التمسك بالتمثيل السياسي لا يعني تسمية وزراء من دون كفاءة".



وأكّد في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي"، أنّه "على الحكومة ان تستند على اسس تمثيل سياسية ومجتمعية صلبة اي مدعومة من كتل نيابية ثابتة وليس من جماعات وافراد متحركة ومتلونة"، معتبراً أنّ "هناك من يهمس بالسر أنه يجب أن نمنع أن نعطي التيار مع أي فريق آخر امكانية الثلث المعطل ونحن نريد للحكومة النجاح ولا مصلحة لدينا بانهيار البلد".

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اما عن علاقة التيار الحالية بالأفراق السياسية، فأوضح أنّه "نحن لسنا حلفاء مع الثنائي الشيعي لتطيير الحكومة ولسنا حلفاء مع المعارضة".



تابع: "لا مصلحة للجميع بانتكاسة في الداخل في حين هناك دعم من الخارج والحكومة تحتاج لدعم وتعاون كامل من المجلس النيابي ونحن لا نبحث عن سلطة أو مركز بأي ثمن". وأكّد في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي"، أنّه "على الحكومة ان تستند على اسس تمثيل سياسية ومجتمعية صلبة اي مدعومة من كتل نيابية ثابتة وليس من جماعات وافراد متحركة ومتلونة"، معتبراً أنّ "هناك من يهمس بالسر أنه يجب أن نمنع أن نعطي التيار مع أي فريق آخر امكانية الثلث المعطل ونحن نريد للحكومة النجاح ولا مصلحة لدينا بانهيار البلد".اما عن علاقة التيار الحالية بالأفراق السياسية، فأوضح أنّه "نحن لسنا حلفاء مع الثنائي الشيعي لتطيير الحكومة ولسنا حلفاء مع المعارضة".تابع: "لا مصلحة للجميع بانتكاسة في الداخل في حين هناك دعم من الخارج والحكومة تحتاج لدعم وتعاون كامل من المجلس النيابي ونحن لا نبحث عن سلطة أو مركز بأي ثمن".

وأوضح باسيل، "نحن مع عدم عزل وعدم استهداف أي مكون وتحديدا الشيعة ولكن هذا لا يعني إعلائهم عن غيرهم في التسمية وإعطائهم ما لا يعطى لغيرهم تعويضا لهم عن الحرب"، مؤكداً أنّه"لا نقبل بالتجاوزات والهدف الوصول الى حكومة فاعلة تنفذ خطاب القسم، والحكومة ستكون غير عادية وأمامها تحديات سياسية أولها تنفيذ اتفاق وقف النار، إضافة إلى التعاطي مع سوريا والنظام الجديد على اساس الندية وعودة النازحين، وشهدنا نوع الجرائم التي تحصل. ومن وظائف هذه الحكومة تسوية علاقات لبنان مع المجتمع العربي والدولي على قاعدة ابعاده عن صراع المحاور، اضافة الى الاصلاح المالي واجراء الانتخابات البلدية والنيابية".

وأعلن "الاستعداد لتحمل لالمسؤولية السياسية والوطنية بقدر ما نملك من قدرة على التأثير، فلا نريد تحمل مسؤولية اشخاص من دون أن نؤثر عليهم".



