15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الكتائب يحذر من استخدام توقيع وزير المال والتمثيل الطائفي والثلث المعطل لشل عمل الحكومة
Lebanon 24
04-02-2025
|
11:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في الأوضاع العامة والتطورات على صعيد تشكيل الحكومة، أصدر البيان التالي:
"يعتبر المكتب السياسي أن المنحى الذي بدأت تأخذه عملية تشكيل الحكومة والشروط التي توضع والمطالب التي تبرز ليست مريحة ولا تصب في مصلحة لبنان ولا العهد، الذي يجب أن ينطلق في أسرع ما يمكن لتنفيذ خطاب القسم الذي على أساسه وتماشياً مع روحيته جرى الالتفاف النيابي حول تسمية الرئيس المكلف".
Advertisement
أضاف:" إن حزب الكتائب أخذ عهداً على نفسه بأن يكون غير معرقل لتشكيل الحكومة وأن يواكب مهمة التشكيل بإيجابية على أن تكون التركيبة متجانسة أمام الملفات الكبرى التي تنتظرها، وأن تأتي خالية من أي أفخاخ داخلية تقوض عملها حرصاً على انطلاقة سريعة للعهد كسباً لثقة الداخل والخارج. ومن هنا يجدد تحذيره للرئيس المكلف ورئيس الجمهورية من أي معادلة يمكن أن تُستخدم لشل عمل الحكومة كاستخدام توقيع وزير المال والتمثيل الطائفي والثلث المعطل لتقويض عمل الحكومة. وتبقى الأولوية، بدايةً ونهايةً، حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ليبقى السلاح بيد الجيش وقوى الأمن الداخلي حصراً".
أكمل:" ويصر المكتب السياسي على حتمية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكامل مندرجاته، ويحث على الإسراع في تطبيقه على كامل الأراضي اللبنانية قبل انتهاء المهلة الممددة في 18 شباط، ليس رضوخاً لإملاءات خارجية بل وفاء لوعد قطع للبنانيين بأنهم أمام صفحة جديدة سيكونون فيها متساوين تحت سقف القانون والدستور".
ختم: "إن جرائم القتل والنشل والتعديات التي كثرت في الأسبوعين الأخيرين تحتم على القوى الأمنية اتخاذ تدابير صارمة مشددة في ضبط الأوضاع التي تهدد بالانفلات. ومن هنا، يشدد المكتب السياسي على نشر القوى المولجة حماية المواطنين في الشوارع والأحياء بشكل مكثف وفرض هيبة القانون، وضبط مخالفات السير والتدقيق بهويات السائقين وبث جوّ من الأمان لاستعادة هيبة الدولة والقانون".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان زهري أنيق.. الملكة رانيا تتألق في الفاتيكان (صور)
Lebanon 24
بفستان زهري أنيق.. الملكة رانيا تتألق في الفاتيكان (صور)
00:37 | 2025-02-04
04/02/2025 12:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل نشرة الأخبار.. إعلامية "الجديد" تُثير الجدل شاهدوا ماذا فعلت في الكواليس (فيديو)
Lebanon 24
قبل نشرة الأخبار.. إعلامية "الجديد" تُثير الجدل شاهدوا ماذا فعلت في الكواليس (فيديو)
04:12 | 2025-02-04
04/02/2025 04:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تيم حسن رفض غناء أصالة.. هذا ما حصل في كواليس مسلسل "تحت سابع أرض" الرمضاني
Lebanon 24
تيم حسن رفض غناء أصالة.. هذا ما حصل في كواليس مسلسل "تحت سابع أرض" الرمضاني
02:58 | 2025-02-04
04/02/2025 02:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة وقوع جريمة في كسروان؟ معلومات تكشف
Lebanon 24
ما حقيقة وقوع جريمة في كسروان؟ معلومات تكشف
12:12 | 2025-02-04
04/02/2025 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما سلّم نفسه محمد الشعار يكشف تفاصيل تفجير هزّ سوريا... هذا ما حدث عام 2012
Lebanon 24
بعدما سلّم نفسه محمد الشعار يكشف تفاصيل تفجير هزّ سوريا... هذا ما حدث عام 2012
10:00 | 2025-02-04
04/02/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:23 | 2025-02-04
حادثة مروعة في لبنان.. سكب البنزين على قاصر وأشعله!
16:05 | 2025-02-04
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:54 | 2025-02-04
عن مصير ودائع اللبنانيين.. إليكم آخر ما قاله منصوري
15:41 | 2025-02-04
بسبب البنزين.. حريق هائل في منزل بعكار
15:32 | 2025-02-04
طاولات عشاء وتحالفات.. هذا ما يحصل بين محامي لبنان
15:15 | 2025-02-04
استعدادا لوداع نصر الله.. هذا ما يحصل داخل الفنادق
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
05/02/2025 01:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
05/02/2025 01:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
05/02/2025 01:00:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24