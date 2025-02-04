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تبدأ في نيويورك، الثلاثاء، محاكمة المتهم اللبناني هادي مطر، بعد أكثر من عامين على محاولة قتل الكاتب الشهير سلمان رشدي، وسط متابعة إعلامية مكثفة.ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة باختيار هيئة المحلفين في محكمة مقاطعة تشوتاوكوا، بعدما وُجهت إلى مطر، المحتجز منذ قرابة عامين، 3 تهم، من بينها "دعم منظمة أجنبية"، في إشارة إلى حزب الله.وفي 12 آب 2022، اقتحم مطر (27 عامًا)، وهو من أصول لبنانية ويقيم في نيوجيرسي، المنصة التي كان يتحدث منها رشدي خلال ندوة أدبية في تشوتاوكوا، شمال ولاية نيويورك.واندفع المتهم نحو رشدي وطعنه نحو 10 مرات، في العنق والوجه والبطن، قبل السيطرة عليه.وأدى الهجوم إلى فقدان رشدي البصر في إحدى عينيه، كما لم يعد قادرًا على استخدام إحدى يديه.وأثار الاعتداء صدمة في الغرب، لكنه قوبل بالإشادة من جهات متشددة في دول إسلامية مثل إيران وباكستان.ومنذ عام 1989، يعيش الكاتب تحت تهديد فتوى بإهدار دمه، أصدرها المرشد الأعلى السابق لإيران، روح الله الخميني، إثر نشر روايته "آيات شيطانية".ودفع مطر ببراءته أمام المحاكم المحلية من تهمتَي "محاولة القتل" و"الاعتداء"، وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن، ومن المتوقع أن يحضر رشدي جلسات المحاكمة للإدلاء بشهادته.وقال المدعي العام لمقاطعة تشوتاوكوا، جيسون شميت، عقب جلسة استماع قبل المحاكمة: "ما حدث تم تسجيله، وشhهده آلاف الأشخاص على الهواء مباشرة".وأضاف شميت أنه سيتم عرض مقطع فيديو للهجوم على هيئة المحلفين، إلى جانب صور ووثائق، مشيرًا إلى أن نحو 15 شاهدًا من المتوقع أن يدلوا بشهاداتهم خلال المحاكمة، التي قد تستمر عدة أسابيع. (ارم نيوز)