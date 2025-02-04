لبنان على موعد مع أوّل عاصفة ثلجية.. تحذيرات من قوة "أسيل" ودعوات للتجهّز

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وتوقعت مصلحة الأرصاد أن يبدأ تأثير المنخفض الجوي اعتبارًا من يوم الأربعاء، حيث ستتساقط الأمطار بغزارة، يرافقها تشكّل السيول وانجراف التربة على الطرقات الجبلية. ومن المنتظر أن تستمر العاصفة حتى مساء الجمعة، على أن تبقى الأجواء باردة حتى نهاية الأسبوع مع خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية.وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة العاصفة، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لا سيما في المناطق المرتفعة. وشددت على ضرورة تنظيف وسائل التدفئة وصيانتها لتفادي أي حوادث ناتجة عن تسرب الغازات أو الاحتراق. كما دعت إلى عدم وضع الملابس بالقرب من المدافئ وتوفير تهوية مناسبة داخل المنازل عند استخدام الفحم أو الحطب.ومع توقعات بتراكم الثلوج وانقطاع بعض الطرقات، شددت الجهات المختصة على ضرورة تجهيز السيارات بالسلاسل المعدنية والتأكد من صلاحية الإطارات قبل التوجه إلى المناطق الجبلية. كما نصحت بحمل بطارية شحن، أدوية ضرورية، ومواد غذائية في حال الاضطرار إلى السفر أثناء العاصفة.أما على السواحل، حذرت السلطات من الاقتراب من مكاسر الأمواج والطرقات المغمورة بالمياه، فيما نصحت سكان الجبال بتخزين المواد الغذائية والأدوية وتأمين وسائل التدفئة قبل اشتداد العاصفة.من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أن ورش الوزارة تواصل تنظيف مجاري الأمطار على الأوتوسترادات والطرق العامة على مدار الساعة، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالإرشادات المرورية وعدم رمي النفايات على الطرقات، تفاديًا لانسداد المصارف المائية وحدوث الفيضانات.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى الاتصال على رقم الطوارئ 125 عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة متابعة التحديثات الجوية واتخاذ أقصى درجات الحذر خلال الأيام المقبلة.