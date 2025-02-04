في هذه المناطق.. فحوص كحول وحواجز وتنظيم محاضر

حواجز توعية تقيمها مفارز السير ضمن منطقة جبل لبنان حول مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول، تخللها فحص لنسبة الكحول في الدم لدى السائقين. على أن يصار إلى تنظيم محاضر ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين إعتبارا من الأسبوع المقبل#قوى_الامن pic.twitter.com/7l3Vuw31hR
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 4, 2025
حواجز توعية تقيمها مفارز السير ضمن منطقة جبل لبنان حول مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول، تخللها فحص لنسبة الكحول في الدم لدى السائقين. على أن يصار إلى تنظيم محاضر ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين إعتبارا من الأسبوع المقبل#قوى_الامن pic.twitter.com/7l3Vuw31hR