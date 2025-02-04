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لبنان

في هذه المناطق.. فحوص كحول وحواجز وتنظيم محاضر

Lebanon 24
04-02-2025 | 13:56
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أعلنت قوى الامن الداخلي عبر حسابها على "أكس" عن أنّ "حواجز توعية تقيمها مفارز السير ضمن منطقة جبل لبنان حول مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول، تخللها فحص لنسبة الكحول في الدم لدى السائقين، على أن يصار إلى تنظيم محاضر ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين إعتبارا من الأسبوع المقبل".
 
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