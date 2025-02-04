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لبنان

"المستقبل" في الكورة وزغرتا والبترون يحتفل بذكرى 14 شباط

Lebanon 24
04-02-2025 | 13:55
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أقامت منسقية الكورة وزغرتا و البترون  في تيار " المستقبل" فطورا صباحيا اليوم، لمناسبة ذكرى 14 شباط، حضره رئيس اتحاد بلديات الكورة ربيع الايوبي، رئيس بلدية النخلة جمال الايوبي، مخاتير من الكورة واعضاء مجلس المنسقية وفاعليات من المنطقة وحشد من الشباب. 
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تخلل اللقاء كلمة لمنسق عام المنسقية عبدالستار الايوبي شدد خلالها على "أهمية المشاركة في أحياء الذكرى والالتفاف حول تيار "المستقبل" بقيادة الرئيس سعد الحريري"، كما تناول الوضع الحكومي مشددا على ان "يكون خطاب القسم المعيار والطريق السليم لعمل الحكومة المقبل".

و تطرق إلى "أهمية دور التيار  في إعادة رسم سياسة جديدة من خلال إعادة التوازن الوطني إلى العمل السياسي بعد ان اختل بتعليق التيار لعمله السياسي.وكانت مناسبة لدعوة أهلنا في الكورة وزغرتا والبترون إلى المشاركة الكثيفة في 14 شباط".
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