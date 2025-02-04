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لبنان

استعدادا لوداع نصر الله.. هذا ما يحصل داخل الفنادق

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
04-02-2025 | 15:15
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استعدادًا لتشييع أمين عام حزب الله السابق حسن نصرالله، بدأت شخصيات عديدة بالاستعداد للسفر إلى لبنان.

في هذا السياق، علم "لبنان24" من قبل أصحاب عدد من الفنادق أن عمليات الحجوزات بدأت خاصة من قبل أشخاص من دول "المحور" التي كانت تعتبر أنّها داعمة لـ"حزب الله".
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وأشارت المعلومات إلى أنّ معظم الحجوزات تمتدّ ليومين فقط، حيث سيمكث القادمون ليوم واحد قبل التشييع، ومن المحتمل أن يغادروا فور انتهاء التشييع أو خلال اليوم، حسب جدول الرحلات.

وعُلم أن الحجوزات لم تقتصر فقط على المسؤولين أو القادة، لا بل تشمل  مئات الاشخاص الذين كانوا يؤيدون خطّ نصرالله.

وأشار صاحب أحد الفنادق لـ"لبنان24" أنّ الفنادق المحيطة بموقع التشييع أو القريبة منه  تستعد لاستقبال الآلاف من الوافدين، ومن المتوقع أن تمتلئ الغرف خلال الأيام المقبلة.
المصدر: خاص لبنان24

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