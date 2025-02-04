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رغم اعتراض من هنا وشكوى من هناك وملاحظة من هنالك يسلك تأليف الحكومة مسار التقدم.ويكثف الرئيس المكلف إتصالاته ومشاوراته لتذليل آخر العقبات وإذا ما نجح فإن الطريق سيكون معبدا نحو قصر بعبدا حاملا مسودة تشكيلة حكومية للتباحث فيها مع رئيس الجمهورية جوزاف عون.وإذا كان الثنائي الوطني قد قدم التسهيلات الضرورية تحت سقف مطالبه وثوابته فإن المواقف السلبية تسجل حاليا لدى قوى أخرى.لكن ذلك لم يحل دون تأكيد سلام - في آخر بيان صادر عنه - إن تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وفق المعايير التي سبق أن أعلنها ونفى أي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليه وقال إن الغمز من قناة خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هو أيضا غير دقيق مشددا على أن التواصل الإيجابي قائم مع الجميع.وبانتظار تصاعد الدخان الأبيض الحكومي يبقى لبنان مقصدا للزوار العرب والأجانب وجديدهم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي وصل مساء اليوم إلى بيروت والتقى الرؤساء الثلاثة ولفت من محطته الأولى في قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون الى ان زيارته اليوم لبيروت هي زيارة دعم من دولة قطر للبنان مشددا على ضرورة تطبيق القرار 1701 ليستعيد لبنان سيادته، كما أكد أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب وأكد ايضا ان دولة قطر ستكون حاضرة بملف إعادة إعمار لبنان.وزار بعدها عين التينة حيث بحث مع الرئيس بري بالوضع اللبناني.هذا وتزور لبنان الخميس المقبل الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس التي خلفت آموس هوكستين وذلك في أول زيارة لها منذ تسلمها مهامها الجديدة.على أن ملفات لبنان يفترض أن تحضر في اجتماع البيت الأبيض اليوم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبدو أنه مدد زيارته للولايات المتحدة إلى يوم السبت المقبل.ومما لا شك فيه أن ترامب سيبشر نتنياهو رسميا بأن إدارته طلبت من الكونغرس الموافقة على إرسال قنابل ومعدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة مليار دولار وهو سخاء أميركي قلما يحظى بمثله أي بلد في العالم.وفي سلة واسعة من مواضيع البحث بين الرجلين تبرز غزة والضفة الغربية.في ما يتصل بغزة أعلن الناطق باسم حركة حماس أن إتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية من إتفاق وقف إطلاق النار قد بدأت. ويفترض أن تؤدي إلى إطلاق سراح آخر الأسرى الإسرائيليين والمزيد من المعتقلين الفلسطينيين وهي صفقة ستشمل أسرى خطفهم العدو الإسرائيلي في لبنان أخيرا بحسب ما أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان.أما الضفة الغربية فقد استيقظت على عملية فدائية بطولية إذ هاجم شاب فلسطيني قبيل بزوغ الصباح حاجزا قرب معسكر لجيش الإحتلال شرق جنين ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثمانية آخرين بجروح.وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية فإن المهاجم الذي استخدم رشاش (M16) تمكن من الوصول إلى المهجع الذي كان يوجد فيه الجنود وواصل إطلاق النار من مسافة صفر.وتقول المصادر نفسها إن نتائج العملية كانت صعبة وغير مقبولة للجيش وثمة خطأ وقع .في شأن إقليمي منفصل بدأ الرئيس الإنتقالي السوري أحمد الشرع اليوم زيارة لتركيا المحطة الثانية في أول حراك خارجي له سبق أن قاده قبل يومين إلى السعودية.المحادثات بين الطرفين ركزت على الخطوات المشتركة التي يتعين القيام بها من أجل التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدامين في سوريا أما أخطر ما سرب قبيل وصول الشرع إلى أنقرة فيرتبط بنية أردوغان طرح إبرام إتفاق دفاع مشترك يتضمن إقامة قواعد عسكرية جوية تركية في وسط سوريا واستخدام المجال الجوي السوري لأغراض عسكرية وتقديم تدريب للجيش السوري الجديد.=======تشكيل الحكومة جامد في مكانه، لا بل... يتراجع الى الوراء ! فالدينامية التي انطلق بها رئيس الحكومة المكلف فقدت زخمها وقوتها، ونواف سلام يبدو غير قادر على الخروج من دوامة العقد المتناسلة.فبعد القوات اللبنانية وموقفها الواضح والصريح من منطلقات التأليف، جاء دور التيار الوطني الحر اليوم الذي دعا رئيسه جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده الى تطبيق وحدة المعايير معطيا رئيس الحكومة المكلف فرصة لتصحيح الوضع. وما ينطبق على التيار والقوات ينطبق على الطاشناق وعلى معظم النواب السنة و حتى على عدد من نواب التغيير.فماذا سيفعل سلام للخروج من المأزق الذي اوصل نفسه اليه؟ وهل هو قادر على خلق دينامنية جديدة ليطوي صفحة التشكيل المتعثر ويبدأ مرحلة مغايرة يسعى فيها الى تأليف حكومة وفق معايير واضحة وثابتة و تشمل الجميع؟انهما السؤالان المحوريان المطروحان.علما ان الاتصالات مستمرة للخروج من النفق المسدود. ووفق معلومات ال ام تي في فان الاتصالات بين القوات اللبنانية وسلام لم تنقطع، لكنها لم تحقق اي تقدم حتى الان.والادهى ان تعقيد عملية التأليف ادى الى طرح اسئلة كثيرة عن اداء الحكومة ورئيسها حول قضايا رئيسية جدا، كتطبيق القرار 1701 جنوب وشمال الليطاني، وكتطبيق التدقيق الجنائي في ظل وزارة مال لا تزال تابعة للمنظومة نفسها.امل واحد يلوح في الافق يتمثل في الزيارات العربية و الغربية للبنان. والتي بدأت اليوم بزيارة رئيس الحكومة القطرية محمد بن عبد الرحمن ال ثاني وتستكمل في نهاية الاسبوع بالزيارة المحتملة للمبعوث السعودي الامير يزيد بن محمد آل فرحان ومساعدة مبعوث الرئيس ترامب الى الشرق الاوسط مورغن اورتيغيس. فهل تنقذ قطر والممكلة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية نواف سلام من مأزقه؟.=======بكل عزيمة واصرار وبما تيسر من عدة وسلاح، ضرب فدائي فلسطيني كل امن الاحتلال، ووصل الى “تياسير” في غور الاردن بعز الاستنفار الصهيوني وحشد القوات، فقتل ضابطا وجنديا واصاب ستة آخرين بجروح، وثبت آخر الكلام: لا امان للمحتل على ارض فلسطين ولو تجندت لدعمه كل الاساطيل والادارات...رصاصات سمعت اصداؤها في البيت الابيض الذي يطلق رئيسه الرصاص على حلفائه بكل اتجاه، من حرب الرسوم الجمركية مع كندا والمكسيك الى الاتحاد الاوروبي الذي دعا الى التوحد لمواجهة الخطر الذي يجسده دونالد ترامب.حاكم للبيت الابيض يجسد حقيقة البلطجة الاميركية في العالم، ويستقبل خلال الساعات المقبلة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على طاولة الصفقات، وابرز الملفات وقف اطلاق النار في غزة ولبنان، ومسارات الشرق الاوسط وما يسمى آفاق السلام وفق الرؤية الصهيونية الاميركية القائمة على تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، وابتزاز دول المنطقة وسوقها الى التطبيع مع الاحتلال...الحال اللبنانية لا تختلف عن تلك الفلسطينية بالوقوف عند الثوابت بالتمسك بالارض مهما غلت التضحيات، وعلى طريق التحرير مشى الجنوبيون خلف الجيش اللبناني الى بلدة الطيبة التي خرج منها المحتل مخلفا آثار حقده دمارا وتنكيلا بكل مظاهر الحياة.. لكن ارادة الحياة ستعيد ما هدم اجمل مما كان، وسيخرج المحتل من كامل الارض المحتلة، وما هي الا ايام.في الايام الحكومية مراوحة باتت مؤذية بحسب الحسابات الرئاسية، ومحاولات للحلحة مع القوى المسيحية والسنية بعد ارتفاع الامتعاض من المجالس المغلقة الى منابر الاعلام.ومن منبر بعبدا كان الاعلان القطري عبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمان بوقوف الدوحة الى جانب لبنان، وانها ستكون حاضرة بملف اعادة الاعمار، مع التأكيد على ضرورة الانسحاب الصهيوني من كامل الاراضي اللبنانية.=======رزنامة شباط 2025 حافلة بالمواعيد المفصلية:الموعد الأول، في الساعات المقبلة، اللقاء المرتقب بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما سيكون له من تأثير في رسم المشهد الإقليمي في المرحلة المقبلة، بدءا بغزة، ووصولا إلى محاولة الدفع باتفاقيات السلام العربية-الاسرائيلية إلى الأمام، وفق ما تسعى اليه الادارة الجديدة في واشنطن.الموعد الثاني، الرابع عشر من شباط، الذي سيشهد عودة مختلفة الى لبنان لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وما يمكن أن تؤشر إليه من إمكانية عودته إلى الحياة السياسية بعد غياب طويل، ترافق مع استقالته السريعة اثر الانهيار المالي في 17 تشرين الاول 2019، ثم محاولته الفاشلة للعودة الى رئاسة الحكومة، لأسباب خارجية معروفة.الموعد الثالث، الثامن عشر من شباط، حين يفترض أن يكون انسحاب آخر جندي اسرائيلي من أرض لبنان قد تم، إذا تم احترام المهلة الممدة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلا نكون أمام تمديد جديد، واحتمال اكبر لعودة التصعيد والحرب، ونقطة سوداء في سجل العهد الجديد، الذي يواصل اتصالاته للوصول الى النتيجة الايجابية المرجوة.الموعد الرابع، الثالث والعشرون من شباط، الذي سيشهد تشييعا جماهيريا للسيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، والرسالة التي سيبعث بها الى المجتمع اللبناني والعربي والدولي عن مستقبل حزب الله بعد الحرب.أما الموعد الخامس والاخير، فمعلق حتى اشعار آخر، بفعل الاخطاء المتراكمة المرتكبة على خط تشكيل الحكومة الجديدة، التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر، على ان تكون اصلاحية، وقائمة على اساس وحدة المعايير، لا التمييز والتحيز، كما حذر اليوم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي أعطى فرصة للتصحيح.=======من باب تبسيط الأمور الأعتقاد بأن تشكيل الحكومة يتم فقط بين قريطم (حيث منزل الرئيس المكلف نواف سلام) وقصر بعبدا، فلأن الحكومة العتيدة منوط بها تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، بما يعني سائر القرارات الدولية ذات الصلة، وشمال الليطاني، كما جنوبه، فإن عواصم القرار، ولاسيما واشنطن، معنية بشكل الحكومة وتشكيلتها، بمعنى أنه لا يصح ألا يتناغم البيان الوزاري مع مهمة الحكومة تطبيق اتفاق وقف النار بما فيه القرار 1701،ويعني أيضا ألا يكون هناك وزراء "مشاكسون" لتطبيق هذا القرار، أو يكون في الحكومة ثلث معطل لاتخاذ قرارات التطبيق، أو يكون وزير المال معترضا على قرارات معينة فيحجب توقيعه لتتعطل هذه القرارات.إذا، طريق التشكيل من واشنطن إلى بيروت وليس من بيروت إلى واشنطن. البيان الوزاري يفترض ان يستلهم روحية هذا التغيير، والثقة مطلوبة من واشنطن قبل ساحة النجمة.هذا التحول في المنطقة يفرض هذا التغيير في لبنان، وما عدا ذلك تله يصلح للثرثرة السياسية ولا يصلح في تشكيل الحكومة الذي وضع على نار محادثات نتنياهو في واشنطن ومستقبل قطاع غزة، والجديد اليوم ما أعلنته حركة فتح من أن على حماس التنازل عن الحكم في غزة للبدء بالإعمار، كما يجدر انتظار محادثات ملك الاردن في واشنطن في الحادي عشر من هذا الشهر، واهمية هذه الزيارة تأتي في ظل الحديث عن توزيع فلسطينيي غزة على دول الجوار.بين غزة وتل أبيب وعمان وواشنطن ، حلقة متكاملة، ولا يصح تجاهلها واختزال عملية التشكيل بين قريطم وبعبدا.=======ضبط الجنوب ايقاع العودة الثانية.. وتقدم الفلتان الامني الى محافظات امنة سرقة وقتل يوم السبت أوديا بحياة مطران الأرمن الأرثوذكس الأرشمندريت أنانيا كوجانيان في بصاليم..حرق منزل الاب مجدي علاوي في المعصيرة.. ودماء تسيل على بياض فاريا فتزهق روح الشاب خليل خليل على اسباب أتفه من ان تنهي حياة فتى في عمر الورد اجرام الفجر بكى له الصباح.حينما انقشعت الرؤية عن جريمة أمعن مرتكبها بدهس ضحيته ثلاث مرات متتالية ليعلمه أن يكسر عليه بالسيارة مرة اخرى حرق الجاني قلب عائلة خليل وفر الى الشمال، قبل ان تتمكن مخابرات الجيش من توقيفه ويعلن جهاز امن الدولة توقيف صديقة القاتل ووالدته فاريا سكنها الحزن، واهلها قطعوا الطرقات غضبا.ولكن المأساة كانت قد وقعت وأظهرت سلوكيات خطرة في بضع شباب لبناني ذي النزعة المنحرفة في الاخلاقيات المحترفة في الاجرام غير ان سرعة القبض على الفاعل تركت ارتياحا لدى شارع امتلكه الغضب.. اذ عملت استخبارات الجيش وامن الدولة على تعقب المدعو جوناثان شمعون ومرافقيه والارتياح كان على مستوى اوسع جنوبا.اذ رافق الجيش المواطنين في رحلة العودة الثانية حيث انضمت عيترون الى بلدات القطاع الغربي وأضحت محررة بأغلب شوارعها وازال الجيش اللبناني الاسلاك الشائكة في كفركلا، وسارت آلياته امام الاهالي باتجاه مدخل البلدة وبمرور الاحد اقرب الى الهدوء، اكد حزب الله عبر امينه العام الشيخ نعيم قاسم ان الحزب يريد للدولة ان تأخذ فرصتها الكاملة من اجل ان تحقق وقف اطلاق النار والالتزام بالاتفاق...قاسم اعلن عن موعد تشييع الامين العام الشهيد السيد حسن نصرالله في الثالث والعشرين من شباط الحالي وقال ان الشهيد السيد هاشم صفي الدين سيتم تشييعه في اليوم نفسه بصفته امينا عاما للحزب.وكشف قاسم انه تم انتخاب صفي الدين أمينا عاما خلفا لنصرالله، ولكن اغتياله سبق الإعلان عن ذلك.وحتى تاريخ الثالث والعشرين من الجاري لا يعرف ما اذا كانت اسرائيل ستمدد المهلة الثانية لوقف اطلاق النار وهي تتجه الى هذا الخيار عمليا ولاسيما بعد زيارة يقوم بها بنيامين نتنياهو الى واشنطن اليوم للقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب والطرفان الاميركي والاسرائيلي .. يقضمان دولا ومساحات، من كندا الى بنما مرورا بجزيرة غرينلاند الدنماركية مرورا بغزة الفلسطنيية .. وسيكون جنوب لبنان نقطة في بحر الاطماع الثنائية المشتركة.وكله بهدف تأمين عودة المستوطنيين الى الشمال الاسرائيلي.وفي التأليف اللبناني.. عطلة نهاية الاسبوع خرقتها تشكيلة شبه جاهزة اعلنها النائب مروان حمادة لقناة الحرة هذا المساء.وقال إن ولادة الحكومة في غضون 48 ساعة مؤكدا أن إسم ياسين جابر حسم وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة ولا ثلث معطلا في الحكومة، لذلك الوزير الشيعي الخامس هو من اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة.