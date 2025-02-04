بدعة المحاصصة الرئاسية والحزبية تؤخِّر تشكيل الحكومة؟

15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-6
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بدعة المحاصصة الرئاسية والحزبية تؤخِّر تشكيل الحكومة؟
Lebanon 24
04-02-2025
|
22:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب معروف الداعوق في" اللواء": من وجهة نظر هذه الجهات السياسية، الاجدى ان تكون الحقائب السيادية موزعة بين الاطراف والاحزاب السياسية، اذا كان المبدأ المعتمد مساواة الجميع بالحصص والحقائب الوزارية، ولا حاجة لتخصيص الرئاسات بأي حقيبة سيادية اوغيرها، على اعتبار أن الحكومة كلها تعمل مع بعضها البعض، استنادا للصلاحيات الدستورية التي تحدد دور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في ترؤس جلسات مجلس الوزراء وادارتها والتصويت على القرارات وتقرير السياسات العامة التي تعتمدها.
Advertisement
ولذلك، واذا استمر مسار تشكيل الحكومة استنادا الى هذه المعادلة في توزيع الحقائب السيادية كما يتردد حاليا، فهذا معناه ان مطالبة اي فريق سياسي بالحصول على حقيبة سيادية بالتشكيلة المرتقبة كما يحدث حاليا، لن يكون ممكنا، بل مستحيلا، اذا لم يتم تنازل الرئاسة الاولى او الرئاسة الثالثة عن حقيبة سيادية من حصته، لإرضاء باقي الاطراف السياسيين، وإزالة مثل هذه العقدة من طريق تأليف حكومة العهد الاولى، التي خالفت التوقعات ببطء تشكيلها،بسبب الخلافات القائمة على الحصص والحقائب حتى اليوم، والا لا بد من تغيير اسس المساواة بين الاطراف السياسيين المحكى عنه, إن كان بتوزيع الحقائب ومواصفاتها، واعتماد مبدأ الغاء بدعة المحاصصة على الجميع من دون استثناء، لتشكيل حكومة منسجمة وفاعلة تستطيع القيام بمهامها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية لانقاذ لبنان وحل ازماته ومشاكله المتعددة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان زهري أنيق.. الملكة رانيا تتألق في الفاتيكان (صور)
Lebanon 24
بفستان زهري أنيق.. الملكة رانيا تتألق في الفاتيكان (صور)
00:37 | 2025-02-04
04/02/2025 12:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل نشرة الأخبار.. إعلامية "الجديد" تُثير الجدل شاهدوا ماذا فعلت في الكواليس (فيديو)
Lebanon 24
قبل نشرة الأخبار.. إعلامية "الجديد" تُثير الجدل شاهدوا ماذا فعلت في الكواليس (فيديو)
04:12 | 2025-02-04
04/02/2025 04:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تيم حسن رفض غناء أصالة.. هذا ما حصل في كواليس مسلسل "تحت سابع أرض" الرمضاني
Lebanon 24
تيم حسن رفض غناء أصالة.. هذا ما حصل في كواليس مسلسل "تحت سابع أرض" الرمضاني
02:58 | 2025-02-04
04/02/2025 02:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة وقوع جريمة في كسروان؟ معلومات تكشف
Lebanon 24
ما حقيقة وقوع جريمة في كسروان؟ معلومات تكشف
12:12 | 2025-02-04
04/02/2025 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما سلّم نفسه محمد الشعار يكشف تفاصيل تفجير هزّ سوريا... هذا ما حدث عام 2012
Lebanon 24
بعدما سلّم نفسه محمد الشعار يكشف تفاصيل تفجير هزّ سوريا... هذا ما حدث عام 2012
10:00 | 2025-02-04
04/02/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:11 | 2025-02-04
الخلافات تنتقل إلى حلفاء سلام والقوى المسيحية تخرج عن صمتها
22:13 | 2025-02-04
قطر تدعم الإعمار بعد الحكومة وموفدا ترامب إلى بيروت يستعجلان التشكيل
22:16 | 2025-02-04
الجيش يواصل انتشاره جنوبا و"إنزال" إسرائيلي في كفرشوبا المحرّرة
23:36 | 2025-02-04
بالفيديو.. إندلاع حريق كبير في المنية
22:56 | 2025-02-04
المشاورات مع البنك الدولي: هل تعجل إعادة الإعمار
22:42 | 2025-02-04
تشكيلة سلام شبه جاهزة... فهل يُرضي المعترضين بأسماء توافقيّة؟!
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
05/02/2025 06:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
05/02/2025 06:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
05/02/2025 06:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24