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لبنان
المشاورات مع البنك الدولي: هل تعجل إعادة الإعمار؟
Lebanon 24
04-02-2025
|
22:56
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كتب مجد بو مجاهد في" النهار": حصلت مشاورات بين نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي والبنك الدولي بهدف إنشاء صندوق ائتماني للمانحين المتعددين لتمويل عملية إعادة الإعمار.
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يكشف نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لـ "النهار" أن "الاتصالات مع البنك الدولي متواصلة في موضوع إعادة الإعمار لكن التواصل انخفض في هذه الفترة الانتقالية مع انتظار تشكيل حكومة جديدة". وإذ كان -الشامي مكلفاً أن يكون صلة الوصل بين حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والبنك الدولي للعمل على النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار يقول نائب رئيس مجلس الوزراء إن "المشاورات بين لبنان والبنك الدولي كانت قد استقرت على القيام بالمسح الشامل الذي سيهدف الحصول لبنان على قرض طارئ من البنك الدولي على أن يقدم البنك الدولي طلب القرض الطارئ إلى مجلس إدارته لدراسته .
و"المسح الشامل للأضرار والخسائر لم ينته حتى الآن ويُعمل عليه ويفترض إنهاؤه في شهر شباط الجاري، بعدما حصل المسح الأولي في 27 تشرين الأول الماضي وقدرت الخسائر والاحتياجات اللبنانية بمبلغ 8.5 مليارات دولار.
وفيما بقيت المواجهات المحتدمة قائمة أسابيع إضافية بعد المسح الأولي للأضرار، يرجح الشامي "إنهاء المسح الشامل للأضرار في غضون أسابيع".
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