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لبنان
"أسيل" وصلت.. هواء قطبي وثلوج ستُلامس الـ 900 متر هذا ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة
Lebanon 24
05-02-2025
|
00:22
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بدأت العاصفة "أسيل" بالتأثير على لبنان اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء، وتستمر حتى مساء الجمعة.
هذه العاصفة الثلجية ستكون الأولى لهذا العام، حيث ستلامس الثلوج ارتفاع 900 متر.
وقد أشارت صفحة Severe Weather Lebanon عبر فيسبوك إلى ان الهواء القطبي والبارد سيبقى في منطقتنا لمدة 10 أيام على اقل تقدير.
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ويدخل المنخفض لبنان لتبدأ الامطار في ساعات الظهيرة الاولى اليوم الأربعاء ثم تشمل كافة المناطق، على ان تكون ذروة المتساقطات بين منتصف ليل الأربعاء وصباح الخميس.
وبحسب الصفحة، الثلوج ستكون حاضرة بعد ظهر الأربعاء على 1600 متر ثم تتدنى تدريجيا وخاصة بعد منتصف ليل الأربعاء الى حدود 1300 متر.
فجر يوم الخميس يتدنى تساقط الثلوج الى 1100 متر لتلامس الـ 900 متر و ربما اقل في ساعات الصباح حتى الظهر مع تفاوت في المناطق (700 متر اقصى شمال لبنان)
تنحسر الامطار والثلوج بعد ظهر الخميس ثم تتجدد بعد ظهر الجمعة وتتساقط الثلوج على 700 متر لكن تكون خجولة (المناطق الوسطى و الجنوبية اقل تأثرا و شمال لبنان اكثر تأثرا).
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