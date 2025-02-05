البطريرك يونان هنأ أحمد الشرع: لنبني معاً سوريا الجديدة

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هنأ بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، في كتاب، الرئيس الجديد للجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.وقال: "يطيب لنا أن نكتب إليكم لنهنّئكم بتنصيبكم رئيساً للجمهورية العربية السورية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا العزيزة".أضاف: "إنّ المسؤوليات الملقاة على كاهلكم جسيمة، وهي تتطلّب التفاف كل مكوّنات الوطن حولكم للنهوض به، ليعود مزدهراً يواكب ركب التطوّر. فيرجع إليه من هجره من أبنائه، لا سيّما الفئات الشابّة، وهي الغد المُشرِق والمستقبل الواعد".تابع: "من هنا، نؤكّد لكم أنّ المكوِّن المسيحي الأصيل والمؤسِّس في هذا الوطن منذ قيامه، على أتمّ الاستعداد، بما يزخر به من طاقات على مختلف الأصعدة، كي يؤازركم وجميع معاونيكم في هذه المرحلة التاريخية، فنبني معاً سوريا الجديدة المتميّزة بتنوُّع مكوِّناتها وأطيافها. ونحن على ثقة تامّة أنّكم ستبذلون قصارى جهدكم لإشراك الجميع في بناء مستقبل سوريا الغالية".ختم البطريرك يونان: "نجدّد التهنئة القلبية والتمنّيات، باسمنا الشخصي، وباسم جميع الأساقفة والكهنة والمؤمنين في كنيستنا السريانية الكاثوليكية في كلّ مكان، بخاصة باسم أساقفتنا وكهنتنا ومؤمنينا في أبرشياتنا الأربع في سوريا: دمشق، حمص وحماة والنبك، حلب، الحسكة والقامشلي وسائر الجزيرة السورية، سائلين الله القدير، عزّ وجلّ، أن يسدّد خطاكم لما فيه خير سوريا وتقدُّمها. ودمتم سالمين".