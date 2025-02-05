Advertisement

لبنان

البطريرك يونان هنأ أحمد الشرع: لنبني معاً سوريا الجديدة

Lebanon 24
05-02-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1316002-638743448216443763.png
Doc-P-1316002-638743448216443763.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأ بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، في كتاب، الرئيس الجديد للجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.  

وقال: "يطيب لنا أن نكتب إليكم لنهنّئكم بتنصيبكم رئيساً للجمهورية العربية السورية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا العزيزة".
Advertisement

أضاف: "إنّ المسؤوليات الملقاة على كاهلكم جسيمة، وهي تتطلّب التفاف كل مكوّنات الوطن حولكم للنهوض به، ليعود مزدهراً يواكب ركب التطوّر. فيرجع إليه من هجره من أبنائه، لا سيّما الفئات الشابّة، وهي الغد المُشرِق والمستقبل الواعد".

تابع: "من هنا، نؤكّد لكم أنّ المكوِّن المسيحي الأصيل والمؤسِّس في هذا الوطن منذ قيامه، على أتمّ الاستعداد، بما يزخر به من طاقات على مختلف الأصعدة، كي يؤازركم وجميع معاونيكم في هذه المرحلة التاريخية، فنبني معاً سوريا الجديدة المتميّزة بتنوُّع مكوِّناتها وأطيافها. ونحن على ثقة تامّة أنّكم ستبذلون قصارى جهدكم لإشراك الجميع في بناء مستقبل سوريا الغالية".

ختم البطريرك يونان: "نجدّد التهنئة القلبية والتمنّيات، باسمنا الشخصي، وباسم جميع الأساقفة والكهنة والمؤمنين في كنيستنا السريانية الكاثوليكية في كلّ مكان، بخاصة باسم أساقفتنا وكهنتنا ومؤمنينا في أبرشياتنا الأربع في سوريا: دمشق، حمص وحماة والنبك، حلب، الحسكة والقامشلي وسائر الجزيرة السورية، سائلين الله القدير، عزّ وجلّ، أن يسدّد خطاكم لما فيه خير سوريا وتقدُّمها. ودمتم سالمين".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:41 | 2025-02-05
04:36 | 2025-02-05
04:30 | 2025-02-05
04:21 | 2025-02-05
04:15 | 2025-02-05
04:00 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24