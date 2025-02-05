بالصورة: إسرائيل تهدد الصحفيين الأجانب في جنوب لبنان!

كشفت مصورة صحفية أجنبية تعمل في منطقة الشرق الأوسط، عن تعرضها لتهديد من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.



ونشرت المصورة الصحفية كورتني بونيو عبر "انستغرام" أنه حوالي الساعة 11:45 من صباح يوم أمس الثلاثاء وأثناء تواجدها في بلدة الطيبة جنوب لبنان، اتصل الجيش الإسرائيلي بقوات "اليونيفيل" لإبلاغها ومصور آخر أنه إذا لم يخليا المبنى فسوف يتم إطلاق النار عليهما.

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