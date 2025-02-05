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لبنان

بالصورة: إسرائيل تهدد الصحفيين الأجانب في جنوب لبنان!

Lebanon 24
05-02-2025 | 02:35
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كشفت مصورة صحفية أجنبية تعمل في منطقة الشرق الأوسط، عن تعرضها لتهديد من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ونشرت المصورة الصحفية كورتني بونيو عبر "انستغرام" أنه حوالي الساعة 11:45 من صباح يوم أمس الثلاثاء وأثناء تواجدها في بلدة الطيبة جنوب لبنان، اتصل الجيش الإسرائيلي بقوات "اليونيفيل" لإبلاغها ومصور آخر أنه إذا لم يخليا المبنى فسوف يتم إطلاق النار عليهما.
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