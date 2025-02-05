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لبنان

قرار قضائي بشأن الاسلحة المضبوطة في الوردانية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-02-2025 | 03:47
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تسلمت الشرطة العسكرية، شاحنة الاسلحة التي تم ضبطها يوم أمس في بلدة الوردانية، وقد أمر مفوّض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار بتسليم الاسلحة الى مديرية العتاد في الجيش. (الوكالة الوطنية)
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