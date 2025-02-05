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لبنان

هاشم: بقاء العدو في الجنوب بعد المهلة الممدة يعد احتلالا

Lebanon 24
05-02-2025 | 04:21
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رأى عضو كتلة" التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم ان "استمرار العدو الاسرائيلي بتوغله اليومي في اكثر من منطقة حدودية وما اقدم عليه بالامس في العرقوب ودخوله لمسافة كبيرة في كفرشوبا ومنطقة السدانة، يؤكد اصرار العدو على حرية تحركه داخل المناطق الجنوبية الحدودية والتي انسحب منها، وهذا ما يضع لجنة المراقبة امام مسؤولياتها وبخاصة الراعيون الدوليون".
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وشدد على أن "استمرار العدو في انتهاكاته وممارساته العدوانية وعدم التنفيذ الكامل للانسحاب من الاراضي اللبنانية مع انتهاء المهلة المددة، والبقاء بعد ذلك يعد احتلالا ينبغي على لبنان بمستوياته الرسمية والشعبية التعاطي معه وفق متطلبات السيادة الوطنية".                             

اضاف : "امام هذه الانتهاكات المرفوضة لا بد من تحرك رسمي مع كل الجهات الدولية لمنع هذه الخروقات وعدم تكرارها".

 
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