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لبنان

حميه يشدد على الجهوزية لمواجهة المنخفض الجوي

Lebanon 24
05-02-2025 | 04:58
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أعطى وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، توجيهاته لورش المتعهدين التابعة للوزارة بالبقاء في حالة جهوزية تامة لتنظيف وتعزيل مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات، مؤكدًا أن الأعمال مستمرة طوال العام في جميع الأوتوسترادات والمناطق التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، خاصة مع وصول المنخفض الجوي "أسيل".
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وقد تم توزيع الورش على النقاط الحرجة على جميع الطرقات لضمان الجهوزية لمواجهة أي مستجدات أو طوارئ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية والوقائية لتفادي وقوع الحوادث أو الأضرار. كما شدد حميه على أهمية الالتزام بإرشادات غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي للحفاظ على السلامة المرورية.

كما طلب حميه من مراكز جرف الثلوج على السلسلتين الغربية والشرقية التابعة للوزارة أن تبقى في حالة جهوزية لرفع الثلوج من مختلف المناطق الجبلية، استعدادًا لمواجهة أي طارئ. وطالب المديريات الإقليمية للأشغال في جبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث أي حوادث.

وكان حميه قد تابع مع مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني تفاصيل وصول المنخفض الجوي والكتل القطبية الباردة المصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، بالإضافة إلى تساقط الثلوج على الجبال والمرتفعات بدءًا من ارتفاع 800 متر، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، حيث من المتوقع أن تترافق الثلوج مع موجة صقيع وتشكل للجليد.
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