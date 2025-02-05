Advertisement

لبنان

أحمد الحريري من دار الفتوى: لتشكيل حكومة بالممكن وليس بالمستحيل

Lebanon 24
05-02-2025 | 05:13
A-
A+
Doc-P-1316092-638743545624096791.jpg
Doc-P-1316092-638743545624096791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفداً من" تيار المستقبل" برئاسة الامين العام للتيار أحمد الحريري الذي قال بعد اللقاء: "كلفنا الرئيس سعد الحريري بلقاء سماحته للاطمئنان الى صحته، والتأكيد  أن هذه الدار هي دار الجميع والمرجعية الرئيسية التي نلجأ إليها دائماً في الأيام السعيدة او الصعبة، وسمعنا من سماحته قراءته للأوضاع التي تجري في البلد، وتمنينا انطلاقة مسيرة عهد الرئيس جوزيف عون بشكل جيد، وتمنينا أن تتشكل الحكومة سريعاً للاستفادة من الزخم والدعم الدولي والعربي القادم للبنان".
Advertisement

أضاف:" ما نسمعه عن تشكيل الحكومة  هو من وسائل الإعلام فقط، ولا يمكننا ان نأخذ موقفا من الحكومة التي لم تتشكل حتى الآن والأسماء تتغربل حالياً والأساس هو تشكيل الحكومة سريعا لأن هناك مهمات عديدة اقتصادية واجتماعية وسياسية ونهضوية وننتظر ما ستؤول اليه انتخابات مجالس البلدية لأن قانون التمديد للمجلس البلدي ينتهي بشهر خمسة، وهناك التحضير لانتخابات نيابية السنة المقبلة فيجب تشكيل الحكومة سريعاً بالممكن وليس بالمستحيل".

وأكد الحريري أن "عمل تيار المستقبل السياسي مازال معلقاً ولم يطالب بأي حصة ويتمنى بكل طيب خاطر أن ينجح الرئيس سلام بتشكيل الحكومة والقدرة على العمل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-02-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:44 | 2025-02-05
10:11 | 2025-02-05
09:47 | 2025-02-05
09:45 | 2025-02-05
09:40 | 2025-02-05
09:38 | 2025-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24