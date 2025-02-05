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لبنان
أحمد الحريري من دار الفتوى: لتشكيل حكومة بالممكن وليس بالمستحيل
Lebanon 24
05-02-2025
|
05:13
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفداً من" تيار المستقبل" برئاسة الامين العام للتيار أحمد الحريري الذي قال بعد اللقاء: "كلفنا الرئيس سعد الحريري بلقاء سماحته للاطمئنان الى صحته، والتأكيد أن هذه الدار هي دار الجميع والمرجعية الرئيسية التي نلجأ إليها دائماً في الأيام السعيدة او الصعبة، وسمعنا من سماحته قراءته للأوضاع التي تجري في البلد، وتمنينا انطلاقة مسيرة عهد الرئيس جوزيف عون بشكل جيد، وتمنينا أن تتشكل الحكومة سريعاً للاستفادة من الزخم والدعم الدولي والعربي القادم للبنان".
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أضاف:" ما نسمعه عن تشكيل الحكومة هو من وسائل الإعلام فقط، ولا يمكننا ان نأخذ موقفا من الحكومة التي لم تتشكل حتى الآن والأسماء تتغربل حالياً والأساس هو تشكيل الحكومة سريعا لأن هناك مهمات عديدة اقتصادية واجتماعية وسياسية ونهضوية وننتظر ما ستؤول اليه انتخابات مجالس البلدية لأن قانون التمديد للمجلس البلدي ينتهي بشهر خمسة، وهناك التحضير لانتخابات نيابية السنة المقبلة فيجب تشكيل الحكومة سريعاً بالممكن وليس بالمستحيل".
وأكد الحريري أن "عمل تيار المستقبل السياسي مازال معلقاً ولم يطالب بأي حصة ويتمنى بكل طيب خاطر أن ينجح الرئيس سلام بتشكيل الحكومة والقدرة على العمل".
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