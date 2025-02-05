بمبادرة من المرتضى.. متحف أمين الريحاني في الفريكة على لائحة المتاحف الوطنية

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أكد وزير الثقافة محمد وسام المرتضى ان "أمين الريحاني محرّك للوحدة العربية عبر مخزون القيم التي كان يعبّر عنها بقلمه ومواقفه وعبر مؤلفاته التي رفدت العروبة بقوتٍ حضاري وثقافي حريٌّ بنا اليوم ان نتغذى منه ونغذي أجيال لبنان من أصالته وعراقته".كلام المرتضى أتى خلال افتتاحه " جناح المبدع اللبناني أمين الريحاني" في المكتبة الوطنية - الصنائع في حضور رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستاذ مكرم غصوب، الدكتور أمين ألبرت الريحاني، الاديب سليمان بختي، مديرة دار أنانا للنشر الاستاذة ريتا زيادة، وحشد من الشخصيات والفعاليات الثقافية والادبية.وقال المرتضى: "خطوة متأخرة لكن خير من ألا تأتي أبدًا، تأخير فرضته حرب ضروس شُنَّت على لبنان من قبل أعداء الانسانية وها نحن نرد عليها بإرث حضاري لا تقصفه صواريخ ولا تطاله مدفعية، انه تراث كبير من كبار لبنان أمين الريحاني الذي تخصص له في المكتبة الوطنية اليوم ما يتذكره به لبنان والعالم العربي لا لسبب إلا لأنه شخصية استثنائية يشهد على فرادتها فلاسفة وادباء وعظماء اعترفوا بما كانت تختزنه مكنونات شخصية الريحاني من قيم ولا سيما ما يمت للوحدة العربية بصلة ومناصرة قضايا العرب والتكاتف في مواجهة التحديات في عالمنا العربي".واشار الى ان " المخزون العربي لدى الريحاني يستدعي من الاخوة العرب الالتفات الى لبنان الفكر، لبنان الثقافة لبنان النَّفس الوحدوي وبخاصة ان لبنان حمل عن الدول العربية ودفع ثمناً باهظاً عن الجميع" ، لافتا الى انه "بهذه المناسبة يستدعي استحضار ما يختزنه لبنان وكيف تقتضي ان تكون علاقته مع الدول العربية على الصعيد الثقافي"، مشيرا الى " اهمية ما خاطب به الملك السعودي عبد العزيز امين الريحاني وغيره من الادباء حيث يرجى ارساء علاقة مع لبنان والدول العربية على اساس هذا الخطاب".وتوجه الوزير المرتضى بالقول الى الدكتور امين البرت الريحاني :"ان قامتك الثقافية والادبية لا تقل اهمية عن المبدع امين الريحاني حيث دفعت ضريبة الاسم ورهنت عمرك لحفظ موجودات متحف الريحاني في الفريكة".بدوره، وجَّه الدكتور الريحاني شكره وتقديره واحترامه باسمه الشخصي وباسم القيمين في الفريكة وباسم القيمين على التراث اللبناني بابعاده العالمية لقرار الوزير إدراج متحف امين الريحاني على لائحة المتاحف الوطنية وتخصيص جناح في مقر المكتبة الوطنية لفيلسوف الفريكة ، مؤكدا ان"مقتنيات وموجودات متحف امين الريحاني في الفريكة في تصرف وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية".يُذكر ان وزير الثقافة بعد زيارة قام بها الى بلدة الفريكة وتفقده متحف امين الريحاني أصدر قرارًا رقمه 24/2025 أدرجَ بموجبه متحف الريحاني على لائحة المتاحف الوطنية:"حيث إنّ متحف أمين الريحاني في الفريكة قد أنشئ فعليًّا في العام 1953 وهو يحتوي مجموعةً من الوثائق والصور والرسائل والأغراض الشخصية التي تعود لذلك الأديب اللبناني والعربي الكبير؛ وحيثُ إنّ هذه المقتنيات تُشكّل بمجموعها إرثًا ثقافيًّا وطنيًّا شديد الغنى، نظرًا لما اختزنته شخصية أمين الريحاني ومسيرته الرائدة من قيم ثقافية ووطنية وعروبية أصيلة، بالإضافة إلى أن هذه المقتنيات تروي حكاية حقبة أساسية من تاريخ الثقافة في لبنان والمشرق العربي والمهجر، وخصوصًا خلال عصر النهضة وحيثُ إنّ هذا المتحف، برمزية مكانه ومحتوياته، هو معلمٌ ثقافيّ متميّز".وقد استند المرتضى على حقّ التقدير وقرر ادراج متحف امين الريحاني في بلدة الفريكة قضاء المتن على لائحة المتاحف الوطنية مع ما يستتبع ذلك من مكانة ومميزات.