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لبنان

الرئيس عون: انا على توافق وتشاور مستمر مع الرئيس المكلف

Lebanon 24
05-02-2025 | 06:26
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أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه "على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في سبيل التوصل الى تشكيلة حكومية تراعي المعايير والمبادئ التي وضعناها"، آملا ان تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها".
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كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو مع وفد، هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية. 
 
في بداية اللقاء، القى الدكتور سنو كلمة تمنى فيها للرئيس عون التوفيق في قيادة البلاد. ولفت الى "ان لبنان غير مفلس، لكنه يعاني من سوء إدارة ما يتطلب الإسراع في وضع الحلول على السكة الصحيحة من خلال تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن لاعادة بناء الدولة".

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد ومهنئا بالذكرى 147 لتأسيس الجمعية التي "تلعب دورا أساسيا على المستويات الوطنية والتربوية والاجتماعية، وقد تميزت بحسن الإدارة من قبل القيمين عليها ما مكنها من الاستمرار والصمود  والمحافظة على ثقة الناس بها".
 
وقال رئيس الجمهورية :"اني مستعجل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، لان امام لبنان فرصا كثيرة في هذه المرحلة في ظل الاستعداد الذي يبديه العديد من الدول لمساعدته وكل ذلك في انتظار التشكيل". 
 
وأوضح انه على "تشاور وتوافق مع الرئيس المكلف للتوصل الى صيغة حكومية تراعي المبادئ والمعايير التي وضعناها".

وأمل الرئيس عون "ان تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها بعد حلحلة غالبية العقد". 

وأعاد التأكيد "ان مسؤولية النهوض بالبلد مشتركة ويتحملها الجميع لا رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة وحدهما". وقال: "آن لنا بناء دولة قائمة على العدالة والكرامة والحياة الهانئة لكل المواطنين"، معتبرا "ان الامر ليس بصعب في ظل توافر الإرادة والنيات الحسنة".
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