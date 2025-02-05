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لبنان

العدوّ الإسرائيليّ يقوم بإحراق المنازل في رب ثلاثين

Lebanon 24
05-02-2025 | 06:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ يقوم بإحراق عدد من المنازل في بلدة رب ثلاثين - قضاء مرجعيون.
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منازل

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