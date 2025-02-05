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لبنان

ترجّل من سيارته على طريق نهر ابراهيم.. فسرقها شابّ وتم توقيفه!

Lebanon 24
05-02-2025 | 07:50
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 صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:

"ليل تاريخ 28-1-2025، ادّعى أحد المواطنين لدى مخفر جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ مجهول بجرم سرقة سيارته نوع “Renault kango” بعد أن ترجّل منها على طريق نهر ابراهيم قرطبا، لشراء بعض الحاجيات، تاركًا مفتاحها بداخلها، وأنّه قد عمّم مواصفات السّيّارة على مجموعات التّواصل الاجتماعي في محلّة إقامته.
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صباح اليوم التّالي، ورد اتّصل هاتفي إلى غرفة عمليّات سريّة جونيّة، من أحد الأشخاص، يعلمها أنه شاهد السّيّارة المسروقة على الطريق الدّاخلية لأوتوستراد جبيل.

على الفور، توجّهت دوريّة من المخفر المذكور إلى المكان المُحَدَّد وضبطت السّيّارة.

من خلال التّحريّات والمتابعة من قبل فصيلة جبيل والمخافر التّابعة لها، تمّ تحديد هويّة السّارق. وبعد رصدٍ متواصل لمنزله، تمّت مداهمته فجر تاريخ 4-2-2025 وجرى توقيفه، ويُدعى:

ع. ع. (من مواليد عام 2005، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق.
بالتّحقيق معه، اعترف بسرقة السّيّارة، وتعاطي المخدّرات.

سُلّمت السّيّارة إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، بناءً على إشارة القضاء المختص".

 
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