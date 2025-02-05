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لبنان

طوقٌ أمنيّ... هذا ما حدث في مستشفى اليوم

Lebanon 24
05-02-2025 | 10:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الجيش أوقف مطلوباً في مستشفى دار الامل الجامعي في بعلبك.
 
 
وقبل عمليّة التوقيف، حصل إشكال في المستشفى بسبب إدخال مريض، ما دفع الجيش إلى ضرب طوقٍ أمنيّ لمنع المطلوب من الفرار.
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