طوقٌ أمنيّ... هذا ما حدث في مستشفى اليوم

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الجيش أوقف مطلوباً في مستشفى دار الامل الجامعي في بعلبك.

وقبل عمليّة التوقيف، حصل إشكال في المستشفى بسبب إدخال مريض، ما دفع الجيش إلى ضرب طوقٍ أمنيّ لمنع المطلوب من الفرار.