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لبنان

الرئيس عون يلتقي سلام في بعبدا

Lebanon 24
05-02-2025 | 10:44
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يستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام في قصر بعبدا، وذلك لمتابعة مسار تشكيل الحكومة.
 
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