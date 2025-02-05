ماذا تبلغ عون من السفير الفرنسي؟

كتب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو عبر حسابه على منصة "آكس": "يشرّفني ويسعدني كثيراً أن أقدّم أوراق اعتمادي إلى الرئيس جوزاف عون. ‏تمنّيت له كلّ التوفيق في مهمّته في خدمة لبنان واللبنانيين، في هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة إلى مستقبل البلاد، وأكّدت له مجدّداً دعم فرنسا الثابت".

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