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لبنان

كواليس لقاء عون - سلام.. هذا جديد الحكومة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-02-2025 | 12:47
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قالت معلومات "لبنان24"، مساء الأربعاء، إنَّ الرئيس المُكلف نواف سلام لم يكُن ينوي إعلان الحكومة اليوم، موضحة أنَّ "لقاء سلام مع رئيس الجمهوريَّة جوزاف عون هذا المساء كان تشاورياً وليس لإصدار مراسيم الحكومة".
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وأوضحت المصادر أنَّ البحث بشأن الحقائب والأسماء الوزارية سيُستكمل يوم غدٍ، وليس معروفاً حتى الآن ما إذا كان سلام سيزور بعبدا يوم غد للقاء آخر مع عون.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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