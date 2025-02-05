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لبنان

الموسوي: العالم يشهد سلوكاً طاغوتياً غير مسبوق من الأميركيين

Lebanon 24
05-02-2025 | 13:11
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رأى المستشار السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسين الموسوي، في بيان، أن "العالم يشهد اليوم سلوكا طاغوتياً غير مسبوق من قبل المسؤولين الأميركيين في تعاملهم مع الدول والشعوب، خصوصاً جيرانهم في أميركا الشمالية والجنوبية، وبالأخص الأوامر الإجرامية التي يوجهونها إلى أهلنا في غزة والضفة الغربية، القاضية بإخراجهم من أرض آبائهم وأجدادهم إلى مصر والأردن".
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وأضاف: "إن سكوت وتفرج الأميركيين والأوروبيين الأحرار وكل العالم الحر الذي ملأ الشوارع يهتف لفلسطين ويستنكرُ حرب الإبادة المعلنة على غزة، هذا السكوت قد يخيّب آمال الذين استبشروا خيرًا بأصوات الأحرار والتي يجب أن نسمعها عاليةً في مواجهة العدوان الأميركي - الصهيوني الجديد المستمر الذي تستنكره الوحوش".
 
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