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لبنان

"ملثمون" يظهرون في بيروت.. ماذا رصد مواطنون؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-02-2025 | 14:19
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وسط ورود معلومات حول إمكانية إصدار محافظ بيروت القاضي مروان عبود قراراً يمنع تنقل الدراجات النارية في بيروت من الساعة 7 مساءً وحتى الـ5 صباحاً نظراً للظروف الأمنيّة، رصد مواطنون عند الطريق التي تربط مخفر حبيش بنزلة الحمام العسكري في بيروت، أشخاصاً مجهولي الهوية بعضهم وضع "لثاماً" على وجهه، كانوا يرصدون سيارات المارة في المكان.
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ووفقاً للمعلومات، فإنّ هؤلاء الأشخاص كانوا على متن دراجات نارية ويحاولون تخويف السائقين هناك قبل أن يلوذوا بالفرار.
 
وتبين أن بعض هؤلاء يفرون ما إن يشتبهون بسيارات مدنية مماثلة للآليات التابعة للقوى الأمنية، والأمر هذا حصل ليل الثلاثاء - الأربعاء في المحلة المذكورة حيث صرخ أحد هؤلاء الأشخاص: "مخابرات.. هربوا".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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