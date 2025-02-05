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لبنان

نواب وكتل مُستقلّة ينشطون لتشكيل تكتل نيابي داعم لعون والعهد

Lebanon 24
05-02-2025 | 22:49
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كتب محمد بلوط في" الديار": منذ ان اخذت حظوظ العماد جوزاف عون بالوصول الى قصر بعبدا ترتفع تدريجا، تكونت حوله مجموعة اعلامية وسياسية ونيابية تتقاطع على تأييده ودعمه، لكنها في الوقت نفسه لا تشكل كتلة متجانسة حتى الآن. وقد حفّز انتخاب العماد عون بعض النواب المؤيدين والمتحمسين له، الى التفكير بتشكيل تكتل نيابي ينسجم مع خطاب القسم.
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ويكشف احد هؤلاء النواب عن اتصالات تجري بعيدا عن الاضواء، لتشكيل مجموعة او تجمع نيابي داعم لرئيس الجمهورية، هدفه الاساسي مؤازرة العهد في كل الخطوات والاستحقاقات المقبلة، ومساعدته في ترجمة خطاب القسم. ويشير الى ان الاتصالات بدأت قبل اسابيع قليلة من انتخاب الرئيس، وهي مستمرة بهدف توسيع وزيادة الرصيد النيابي الداعم له بشكل مباشر.ويضيف النائب ان البحث يدور حول اطار هذا التجمع او المجموعة. وهناك افكار واقتراحات عديدة منها تشكيل تكتل نيابي جديد داعم لرئيس الجمهورية، ويجسد روح خطاب القسم بعيدا عن الاصطفافات السياسية الحالية، بمعنى ان يكون خارج اطار المعارضة التي تقودها "القوات اللبنانية" او الثنائي الشيعي وحلفائه، وان يلعب دورا مؤثرا وفاعلا في دعم موقع رئاسة الجمهورية. ويرى اصحاب هذا الرأي ان هناك حاجة لوجود تكتل نيابي منسجم مع توجهات عون، وان الاتصالات تشمل نوابا مستقلين وكتل صغيرة غير محسوبة على هذا الفريق او ذاك.

وهناك رأي آخر يفضل اصحابه الاكتفاء بالتواصل والتنسيق الدائم بين اعضاء هذا التجمع او المجموعة في القضايا والملفات التي تطرح، من دون الوصول الى مرحلة تشكيل تكتل نيابي بكامل الموصفات مثل التكتلات او الكتل الاخرى.

ويعتبر اصحاب هذا الرأي ان القاسم المشترك لهذه المجموعة النيابية هو دعم الرئيس عون وتوجهاته في القضايا الاساسية وفي الاستحقاقات المقبلة، لكن هذا لا يعني اتفاقهم او توافقهم على المواضيع العادية او سائر القوانين التي تناقش في المجلس.

وعن التواصل المباشر مع رئيس الجمهورية في هذا الخصوص، يقول المصدر النيابي " لم نبحث مع الرئيس عون في هذا الموضوع، وتواصلنا مع فخامته هو تواصل طبيعي كسائر النواب والشخصيات السياسية. وما جرى حتى الآن هو التداعي والمبادرة الى التواصل بين بعضنا البعض، كما ان فخامته حرص منذ انتخابه وقبل ذلك ايضا، على ان ينأى بنفسه عن هذا الموضوع، مؤكدا ان رئيس الجمهورية هو للجميع وعلى مسافة واحدة من الجميع، وان علاقته مع اي كتلة نيابية او طرف سياسي محكومة بالعمل لمصلحة الوطن وبتوجهات العهد، التي عكسها خطاب القسم الذي لاقى ترحيب كل اللبنانيين".

وبين تشكيل تكتل نيابي جديد والاكتفاء بالتواصل والتنسيق الدائم بين هذه المجموعة النيابية، يتفق رأي الجميع على اهمية تطوير اتصالاتهم، للانتقال الى عقد اجتماعات دورية او شبه دورية في ما بينهم في المرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة، لتوحيد المواقف المنسجمة مع مواقف الرئيس حول الاستحقاقت والملفات والقضايا الاساسية.

ويكشف المصدر عن ان هذا التجمع النيابي يشمل اكثر من عشرة نواب من طوائف مختلفة. ولا يستبعد ان تشمل الاتصالات في مرحلة لاحقة شخصيات وفعاليات سياسية وشعبية، سعيا الى تشكيل تحالف انتخابي تمهيدا لخوض الانتخابات النيابية في ايار العام المقبل.  
 
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