بالتفاصيل.. تحديد مواعيد إجراء الإختبارات للمرشحين للتطوّع بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن مباشرتها بإجراء الإختبارات للمرشحين المقبولة طلباتهم للإشتراك بمباراة التطوع لرتبة دركي متمرن من الذكور والإناث في معهد قوى الأمن الداخلي /عرمون إعتباراً من 20/2/2025 ولغاية 14/4/2025 ضمناً وفقاً للتواريخ المحددة لكل مرشّح على الرابط التالي:

Advertisement

نتائج طلبات المرشحين لرتبة دركي متمرّن (اضغط هنا)

وأضافت في سلاغ:" يجري فحص الصحة العامة وإختبار الرياضة البدنية وفق القواعد التالية:



على المرشحين الحضور إلى معهد قوى الأمن الداخلي الساعة 8:00 صباحاً من اليوم المُحدّد للمباراة وباللباس الرياضي، مُصطحبين معهم المستندات التالية:

-الإيصال بالترشيح المُعطى في السرّية الإقليمية أو في مركز اللجنة

-بطاقة الهوية / إخراج قيد إفرادي/ جواز سفر

-الفحوصات والتحاليل المخبرية التالية:

-CBCD – BUN – CREA – HIV Ab – HCV Ab – HBS Ag – HbA1C – TSH – PPD

-Chest X – Ray

-Urine analysis

على أن تُجرى الفحوصات والتحاليل المخبرية وصورة الأشعة في إحدى المستشفيات الحكومية أو الخاصة قبل ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ فحص الصحة العامة، ولا تُقبل أية فحوصات أو تحاليل مخبرية أو صور أشعة تمّ إجراؤها في المختبرات او المستوصفات الخاصة

تقرير طبي مفصل من طبيب إختصاصي قلب وشرايين يبيّن الوضع الصحي العام للمرشح/ة (ضغط، نظم القلب….) وبيان ما إذا كان قد أجرى أي عملية جراحية أو يعاني/ تعاني من أي أمراض مزمنة أو مستعصية أو معدية أو يُعالج/ تُعالج بأدوية دائمة، وأنّ المرشّح يتمتّع بأهلية بدنية تؤهله لإجراء إختبار الرياضة البدنية

علماً أن الكشف والفحص الطبي سيجري في قاعاتٍ مغلقة لكافة المرشحين".

أضاف البلاغ:" يجري إختبار الرياضة البدنية للمرشّحين الذين إجتازوا فحص الصحة العامة مباشرةً