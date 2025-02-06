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لبنان

بالتفاصيل.. تحديد مواعيد إجراء الإختبارات للمرشحين للتطوّع بصفة دركي متمرن من الذكور والإناث

Lebanon 24
06-02-2025 | 01:26
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن مباشرتها بإجراء الإختبارات للمرشحين المقبولة طلباتهم للإشتراك بمباراة التطوع لرتبة دركي متمرن من الذكور والإناث في معهد قوى الأمن الداخلي /عرمون إعتباراً من 20/2/2025 ولغاية 14/4/2025 ضمناً وفقاً للتواريخ المحددة لكل مرشّح على الرابط التالي:
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نتائج طلبات المرشحين لرتبة دركي متمرّن (اضغط هنا)
وأضافت في سلاغ:" يجري فحص الصحة العامة وإختبار الرياضة البدنية وفق القواعد التالية:

على المرشحين الحضور إلى معهد قوى الأمن الداخلي الساعة 8:00 صباحاً من اليوم المُحدّد للمباراة وباللباس الرياضي، مُصطحبين معهم المستندات التالية:
-الإيصال بالترشيح المُعطى في السرّية الإقليمية أو في مركز اللجنة
-بطاقة الهوية / إخراج قيد إفرادي/ جواز سفر
-الفحوصات والتحاليل المخبرية التالية:
-CBCD – BUN – CREA – HIV Ab – HCV Ab – HBS Ag – HbA1C – TSH – PPD
-Chest X – Ray
-Urine analysis
 
على أن تُجرى الفحوصات والتحاليل المخبرية وصورة الأشعة في إحدى المستشفيات الحكومية أو الخاصة قبل ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ فحص الصحة العامة، ولا تُقبل أية فحوصات أو تحاليل مخبرية أو صور أشعة تمّ إجراؤها في المختبرات او المستوصفات الخاصة
 
تقرير طبي مفصل من طبيب إختصاصي قلب وشرايين يبيّن الوضع الصحي العام للمرشح/ة (ضغط، نظم القلب….) وبيان ما إذا كان قد أجرى أي عملية جراحية أو يعاني/ تعاني من أي أمراض مزمنة أو مستعصية أو معدية أو يُعالج/ تُعالج بأدوية دائمة، وأنّ المرشّح يتمتّع بأهلية بدنية تؤهله لإجراء إختبار الرياضة البدنية
 
علماً أن الكشف والفحص الطبي سيجري في قاعاتٍ مغلقة لكافة المرشحين".
 
أضاف البلاغ:" يجري إختبار الرياضة البدنية للمرشّحين الذين إجتازوا فحص الصحة العامة مباشرةً
يجري فحص الصحة العامة وإختبار الرياضة البدنية للمرشحين المتخلفين عن الحضور في المواعيد المحددة لهم، وفقاً لما يلي:
للإناث –  يوميّ:  الخميس  والجمعة في 13/03/2025 و 14/03/2025 
للذكور – يوميّ:  الجمعة   والإثنين في 11/04/2025 و 14/04/2025 
يمنع على المرشحين إدخال الهواتف الخليوية الى باحة مركز الإمتحانات
يُمكن الإستدلال على طريقة تنفيذ إختبار الرياضة البدنية (ركض لمسافة 1500م، جذع، سواعد) من خلال مقطع الفيديو التالي: رابط الفيديو
لمعرفة تواريخ إجراء الفحوصات الطبية والرياضة البدنية للمرشحين، وكافة الإعلانات التي ستصدر تباعاً عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمرتبطة بدورة التطوع، زيارة موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: isf.gov.lb
للمراجعة أو الإستفسار، يُمكن للمرشحين مراجعة أمانة سر اللجنة، خلال أوقات الدوام الرسمي، على رقم الهاتف: 76/416165".
 
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