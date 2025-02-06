12
o
بيروت
12
o
طرابلس
12
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
11
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
6
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"رؤوس كبيرة" في ملف فضيحة الطوابع المالية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-02-2025
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت مصادر معنية بمتابعة فضيحة الطوابع المالية انه وصلت الى مرجعية رسمية تقاير ومعطيات بغاية الخطورة عن هذا الملف خصوصاً وان هناك معلومات عن تورط نافذين في هذه الفضيحة سعوا ويسعون للفلفتها وحماية موظفين على صلة مباشرة بالموضوع ما سهل للمحتكرين وتجار السوق السوداء عملهم وساهم بطريقة او بأخرى بهدر المال العام.
Advertisement
وتكشف المصادر ان الجهات الرقابية والقضائية التي تأخرت الى الآن في الوصول الى نتائج حاسمة بهذا الملف، ستعاود قريباً تزخيم عملها وستطال "رؤوساً كبيرة" عملت طيلة الفترة الماضية على تأمين الحماية للبعض ممن أظهرت المعطيات تورطهم.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد زواجها الثاني من رجل أعمال خليجي.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بآخر إطلالة لها: نسخة عن والدتها! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجها الثاني من رجل أعمال خليجي.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بآخر إطلالة لها: نسخة عن والدتها! (صورة)
04:52 | 2025-02-05
05/02/2025 04:52:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته الصحيّة تدهورت كثيراً... وفاة فنان بعدما بَقِيَ لعدّة أيّام في العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالته الصحيّة تدهورت كثيراً... وفاة فنان بعدما بَقِيَ لعدّة أيّام في العناية المركزة (صورة)
09:02 | 2025-02-05
05/02/2025 09:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة طقس لبنان يوم غد.. استعدوا لهذا الأمر
Lebanon 24
مفاجأة طقس لبنان يوم غد.. استعدوا لهذا الأمر
15:11 | 2025-02-05
05/02/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسونامي" ثلجي سيجتاح مناطق لبنانية: العاصفة "أسيل" تبلغ ذروتها في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
"تسونامي" ثلجي سيجتاح مناطق لبنانية: العاصفة "أسيل" تبلغ ذروتها في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
03:07 | 2025-02-05
05/02/2025 03:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
طوقٌ أمنيّ... هذا ما حدث في مستشفى اليوم
Lebanon 24
طوقٌ أمنيّ... هذا ما حدث في مستشفى اليوم
10:28 | 2025-02-05
05/02/2025 10:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-02-06
الغلاء يسبق الدخل.. كم تحتاج العائلة اللبنانية شهريًا؟
02:15 | 2025-02-06
الأنباء عن اهتزاز سعر صرف الليرة.. هذه حقيقتها
02:12 | 2025-02-06
شاهدوا بالفيديو ما قام به سائق "توك توك"
02:01 | 2025-02-06
حاصباني: مسار التأليف إيجابي وسلام أكد رفض الممارسات التعطيلية والثلث المعطّل
02:00 | 2025-02-06
ملاحظات لا بدّ منها برسم الرئيس المكّلف
01:53 | 2025-02-06
بسبب الثلوج.. إنقاذ مواطنين احتُجزوا داخل سياراتهم
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
06/02/2025 09:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
06/02/2025 09:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
06/02/2025 09:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24