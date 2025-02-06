ولادة الحكومة أولا.. والثقة ثانيا

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قال مصدر نيابي إن هناك ترقبا لاعلان الرئيس المكلف نواف سلام ولادة الحكومة، لاتخاذ القرار المناسب من إعطائها الثقة من عدمه.وأوضح المصدر أن احترام تمثيل كل كتلة أو طائفة سيحدد توجه العديد من النواب من حيث إعطاء الثقة للحكومة أم لا، لانه لا يجوز إستبعاد أي أحد مع إنطلاقة العهد الجديد.