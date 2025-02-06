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لبنان

لأول مرة هذا العام.. الثلج يغمر بحيرة القرعون (صور)

Lebanon 24
06-02-2025 | 03:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه، ولأول مرة هذا العام، غمر الثلج سد وبحيرة القرعون مع استمرار انخفاض منسوب.
 
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القرعون

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