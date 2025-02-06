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لبنان

سلوم: مواجهة مفتوحة مع كل ما يتهدد صحة المريض

Lebanon 24
06-02-2025 | 04:00
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أعلن نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم ، في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الصحّي  المنعقد برعايته في المستشفى اللبناني الجعيتاوي صباح اليوم ، أن "نقابة صيادلة لبنان ومن ضمن روحيّة العهد الجديد وخطاب القسم ، في مواجهة مستمرّة مع كل ما يتهدّد صحّة المريض، ان كان على صعيد نوعيّة الدواء والمتممات الغذائيّة ، وتسجيلها، او ادخالها عبر الاطر الشرعيّة وغير الشرعيّة، او الصيدليات ذات الاسم المستعار ، او المواقع الالكترونية التي تتاجر بالدواء ، وغيرها من تعديّات على صحّة المريض".
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كما اعلن انه "يتمّ العمل على عدّة قرارت وقوانين على غرار الصيدلي السريري يحصّن القطاع الصحي و يضمن صحّة المواطن ".
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