سلوم: مواجهة مفتوحة مع كل ما يتهدد صحة المريض

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أعلن نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم ، في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الصحّي المنعقد برعايته في المستشفى اللبناني الجعيتاوي صباح اليوم ، أن "نقابة صيادلة لبنان ومن ضمن روحيّة العهد الجديد وخطاب القسم ، في مواجهة مستمرّة مع كل ما يتهدّد صحّة المريض، ان كان على صعيد نوعيّة الدواء والمتممات الغذائيّة ، وتسجيلها، او ادخالها عبر الاطر الشرعيّة وغير الشرعيّة، او الصيدليات ذات الاسم المستعار ، او المواقع الالكترونية التي تتاجر بالدواء ، وغيرها من تعديّات على صحّة المريض".كما اعلن انه "يتمّ العمل على عدّة قرارت وقوانين على غرار الصيدلي السريري يحصّن القطاع الصحي و يضمن صحّة المواطن ".