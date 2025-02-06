قبلان قبلان: السادس من شباط‬⁩ ١٩٨٤ يوم سقط القهر وانتكس الظلم

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كتب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان على منصة إكس: "السادس من شباط‬⁩ ١٩٨٤ يوم لا يمكن ان يُنسى او يسقط من سياقه الوطني والتاريخي، يوم التحوّل الكبير في ⁧‫لبنان‬⁩، يوم استعيد فيه لبنان من فم التنين، يوم انتفض اهل الحق المستضعفين على كل الاستكبار الداخلي والخارجي، يوم سقط القهر وانتكس الظلم.‏كنا وحيدين بلا قدرات ولا امكانات الا بعض صدق واحتواء من قلة من شرفاء هذا الوطن واستطعنا معهم تغيير بوصلة لبنان من نهاريا الى بيروت والضاحية والجبل والشحار الغربي والبقاع".اضاف: "‏⁧‫الذكرى للعِبرة‬⁩... ‏تحية الى شهداء أمل وشهداء الوطن في تلك المرحلة وكل الشهداء وما أكثرهم اليوم وما أروعهم، وللجرحى وللبيئة الحاضنة الخلاّقة المعطاة. ‏صباح العزّ والكرامة وحماية الوطن".