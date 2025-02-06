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لبنان

قبلان قبلان: السادس من شباط‬⁩ ١٩٨٤ يوم سقط القهر وانتكس الظلم

Lebanon 24
06-02-2025 | 04:24
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كتب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان على منصة إكس: "السادس من شباط‬⁩ ١٩٨٤ يوم لا يمكن ان يُنسى او يسقط من سياقه الوطني والتاريخي، يوم التحوّل الكبير في ⁧‫لبنان‬⁩، يوم استعيد فيه لبنان من فم التنين، يوم انتفض اهل الحق المستضعفين على كل الاستكبار الداخلي والخارجي، يوم سقط القهر وانتكس الظلم.
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‏كنا وحيدين بلا قدرات ولا امكانات الا بعض صدق واحتواء من قلة من شرفاء هذا الوطن واستطعنا معهم تغيير بوصلة لبنان من نهاريا الى بيروت والضاحية والجبل والشحار الغربي والبقاع".

اضاف: "‏⁧‫الذكرى للعِبرة‬⁩... ‏تحية الى شهداء أمل وشهداء الوطن في تلك المرحلة وكل الشهداء وما أكثرهم اليوم وما أروعهم، وللجرحى وللبيئة الحاضنة الخلاّقة المعطاة. ‏صباح العزّ والكرامة وحماية الوطن".
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