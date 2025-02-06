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لبنان

تقي الدين: خطة ترامب طرح مرفوض من أساسه

Lebanon 24
06-02-2025 | 04:34
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كتب رئيس حزب "الوفاق الوطني " بلال تقي الدين  على منصة "إكس ": "خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة هو طرح مرفوض من أساسه ".

اضاف: "وفقاً للقانون الدولي يعتبر التهجير القسري للسكان جريمة حرب بموجب اتفاقات جنيف لعام ١٩٤٩ وينص القانون الدولي الإنساني على حظر نقل السكان المدنيين قسراً من مناطقهم الأصلية" .
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وختم: "دعوة ترامب تمثل دعماً مباشراً للاحتلال الإسرائيلي واليمين المتطرف فيه الذي صرح بذلك مع بدء العدوان الإجرامي على غزة" .

 
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