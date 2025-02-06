النائب الخازن: مبروك للدكتور غابي الحاج تكليفه بادارة المديرية العامة للطرق والمباني

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كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة "أكس": "مبروك للدكتور غابي الحاج على تكليفه من قبل معالي وزير الاشغال بادارة المديرية العامة للطرق والمباني بعد شغور المركز ببلوغ السيد علي حبّ الله سنّ التقاعد".واضاف: "مبروك للكفاءة والنزاهة والجدارة، مبروك لكسروان وللبنان البدء باعتماد الكفاءة ونظافة الكفّ في الادارة".