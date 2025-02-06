الرئيس عون عرض مع لازاريني عمل "الأونروا"

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة (الأونروا) فيليب لازاريني عمل المنظمة والصعوبات التي واجهتها.

ونوّه بالإجراءات التي اتخذت في عدد من مراكز المنظمات الفلسطينيّة.