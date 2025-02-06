10
o
بيروت
12
o
طرابلس
10
o
صور
11
o
جبيل
10
o
صيدا
11
o
جونية
6
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
3
o
بشري
7
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرئيس عون عرض مع لازاريني عمل "الأونروا"
Lebanon 24
06-02-2025
|
06:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة (الأونروا) فيليب لازاريني عمل المنظمة والصعوبات التي واجهتها.
ونوّه بالإجراءات التي اتخذت في عدد من مراكز المنظمات الفلسطينيّة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بدء الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلّف في قصر بعبدا
Lebanon 24
بدء الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلّف في قصر بعبدا
06/02/2025 20:16:52
06/02/2025 20:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس المُكلف تشكيل الحكومة نواف سلام: زرت دار الفتوى للاطمئنان على صحة مفتي الجمهورية والحمد لله تعافى من الوعكة الصحية
Lebanon 24
الرئيس المُكلف تشكيل الحكومة نواف سلام: زرت دار الفتوى للاطمئنان على صحة مفتي الجمهورية والحمد لله تعافى من الوعكة الصحية
06/02/2025 20:16:52
06/02/2025 20:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يستقبل رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام
Lebanon 24
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يستقبل رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام
06/02/2025 20:16:52
06/02/2025 20:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في قصر بعبدا
Lebanon 24
لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في قصر بعبدا
06/02/2025 20:16:52
06/02/2025 20:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس
الجمهورية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة طقس لبنان يوم غد.. استعدوا لهذا الأمر
Lebanon 24
مفاجأة طقس لبنان يوم غد.. استعدوا لهذا الأمر
15:11 | 2025-02-05
05/02/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملثمون" يظهرون في بيروت.. ماذا رصد مواطنون؟
Lebanon 24
"ملثمون" يظهرون في بيروت.. ماذا رصد مواطنون؟
14:19 | 2025-02-05
05/02/2025 02:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر داخل مدرسة وإصابة طفلة.. إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
توتر داخل مدرسة وإصابة طفلة.. إليكم تفاصيل ما حصل
03:54 | 2025-02-06
06/02/2025 03:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مُنخفض جويّ جديد سيضرب لبنان الأسبوع المقبل... تحضّروا للمزيد من الثلوج
Lebanon 24
مُنخفض جويّ جديد سيضرب لبنان الأسبوع المقبل... تحضّروا للمزيد من الثلوج
09:43 | 2025-02-06
06/02/2025 09:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"عبتقصّر مع بيّ الأولاد".. ماذا يحصل بين ماغي بو غصن وزوجها جمال سنان؟ (فيديو)
Lebanon 24
"عبتقصّر مع بيّ الأولاد".. ماذا يحصل بين ماغي بو غصن وزوجها جمال سنان؟ (فيديو)
02:08 | 2025-02-06
06/02/2025 02:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:02 | 2025-02-06
الحاج حسن: 6 شباط انتباه الأمة وانتصارها لكل 17 أيار
12:54 | 2025-02-06
داخل منطقة جنوبية.. معلومات تكشف ما فعله الجيش الإسرائيلي
12:19 | 2025-02-06
غادرت منزلها في عرمون ولم تعد.. قاصر مفقودة (صورة)
12:00 | 2025-02-06
بُشرى للبنانيين من "صندوق النقد الدولي"
11:55 | 2025-02-06
داخل الطائرة وبجولة فوق سماء لبنان.. السفيرة الأميركية في الـ "ميدل إيست" (صور)
11:35 | 2025-02-06
معلومات جديدة عن حادثة إحراق ابن الـ 15 عامًا.. هذا ما كُشف (فيديو)
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
06/02/2025 20:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
06/02/2025 20:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
06/02/2025 20:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24