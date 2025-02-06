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لبنان

الرئيس عون عرض مع لازاريني عمل "الأونروا"

Lebanon 24
06-02-2025 | 06:03
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عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة (الأونروا) فيليب لازاريني عمل المنظمة والصعوبات التي واجهتها.
 
ونوّه بالإجراءات التي اتخذت في عدد من مراكز المنظمات الفلسطينيّة.
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