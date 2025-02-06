لجنة الشباب والرياضة ناقشت خطة العمل لعام 2025

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اجتمعت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون ابي رميا، وناقشت اللجنة خطة العمل لعام 2025 وأبرز ملفات العام الماضي منها ملف المسبح الأولمبي الذي تمت إحالته الى القضاء المختص وملف المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة وضرورة إعادة إحياء نشاطاتها، وآلية تطوير وتجديد وثيقة السياسة الشبابية التي وضعتها اللجنة وتطوير القوانين الرياضية.كما ناقشت اللجنة أيضا الحدث الرياضي "ماراتون بيروت" الذي سيقام في الخامس من أيار المقبل، متعهدة متابعة كل الشؤون الرياضية والشبابية مع الوزير(ة) الجديد(ة) فور تشكيل الحكومة.