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لبنان

بالصورة... هذه هويّة مسلّح من "هيئة تحرير الشام" ألقت عشائر لبنانيّة القبض عليه

Lebanon 24
06-02-2025 | 10:35
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ألقى شبان من عشائر لبنانيّة القبض على مسلحين إثنين من "هيئة تحرير الشام"، بعد اندلاع إشتباكات في بلدة حاويك السورية، التي يسكنها لبنانيون.
 
 
وقد حصل "لبنان 24" على بطاقة هويّة لأحد عناصر "هيئة تحرير الشام"، الذي أُلقِيَ القبض عليه.
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