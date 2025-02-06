11
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
10
o
صيدا
11
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
2
o
بشري
7
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تفاصيل تُكشف لأول مرة: لقاء لم يتم بين السنوار ونصر الله
Lebanon 24
06-02-2025
|
11:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس، للمرة الأولى معلومات عن زيارة كانت مقررة لرئيس حركة حماس السابق يحيى السنوار إلى بيروت، للقاء أمين عام حزب الله حسن نصر الله.
ووفقًا للصحيفة، في الأسابيع التي سبقت 7 تشرين الأول 2023، وتحديدًا في شهري آب وأيلول، جرت مفاوضات سرية بين إسرائيل و"حماس" حول الجنود الأربعة المحتجزين في قطاع غزة. وكشفت الصحيفة أن "حماس" كانت تطالب بالسماح للسنوار بزيارة بيروت وضمان العودة إلى قطاع غزة، زاعمة أن هدف الزيارة كان "التنسيق للهجوم الذي عرف باسم طوفان الأقصى".
Advertisement
وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة لم تتم، حيث حل نائب السنوار في ذلك الوقت، خليل الحية، محلّه في السفر إلى بيروت. إلا أن الصحيفة زعمت أن "حسن نصر الله لم يلتقِ الحية، الذي كان يحمل رسالة عن عملية عسكرية واسعة كانت حماس تخطط لإطلاقها في فترة الأعياد اليهودية، بل التقى الحية بمسؤول ملف فلسطين في الحرس الثوري الإيراني، سعيد أيزدي".
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، ما فاجأ إسرائيل أن "أيزدي لم يبلغ لا نصر الله ولا إيران بما أبلغه الحية به. وفي صباح السابع من تشرين الأول كانت مواقع حزب الله مكشوفة وغير جاهزة للحرب". (روسيا اليوم)
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة مقتل نوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما حقيقة مقتل نوح زعيتر؟
14:20 | 2025-02-06
06/02/2025 02:20:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُنخفض جويّ جديد سيضرب لبنان الأسبوع المقبل... تحضّروا للمزيد من الثلوج
Lebanon 24
مُنخفض جويّ جديد سيضرب لبنان الأسبوع المقبل... تحضّروا للمزيد من الثلوج
09:43 | 2025-02-06
06/02/2025 09:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر داخل مدرسة وإصابة طفلة.. إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
توتر داخل مدرسة وإصابة طفلة.. إليكم تفاصيل ما حصل
03:54 | 2025-02-06
06/02/2025 03:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"عبتقصّر مع بيّ الأولاد".. ماذا يحصل بين ماغي بو غصن وزوجها جمال سنان؟ (فيديو)
Lebanon 24
"عبتقصّر مع بيّ الأولاد".. ماذا يحصل بين ماغي بو غصن وزوجها جمال سنان؟ (فيديو)
02:08 | 2025-02-06
06/02/2025 02:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الغلاء يسبق الدخل.. كم تحتاج العائلة اللبنانية شهريًا؟
Lebanon 24
الغلاء يسبق الدخل.. كم تحتاج العائلة اللبنانية شهريًا؟
02:30 | 2025-02-06
06/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:50 | 2025-02-06
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:48 | 2025-02-06
بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي.. سلسلة غارات على البقاع والجنوب
15:41 | 2025-02-06
مساءً.. هذا ما رُصد في سماء عدد من المناطق
15:27 | 2025-02-06
نائب القوات يكشف عن 3 ضمانات حصلوا عليها من الرئيس المكلف
15:20 | 2025-02-06
غدًا.. هذا ما سيفعله باسيل بشأن الملف الحكومي
15:10 | 2025-02-06
بالفيديو.. لحظة إغتيال "نصرالله"
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
06/02/2025 23:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
06/02/2025 23:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
06/02/2025 23:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24