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لبنان

داخل منطقة جنوبية.. معلومات تكشف ما فعله الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
06-02-2025 | 12:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، مساء اليوم الخميس، أنّ "الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرًا ودمر عددًا من المنازل السكنية في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل". 
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الجيش الإسرائيلي

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