داخل منطقة جنوبية.. معلومات تكشف ما فعله الجيش الإسرائيلي

أفادت مندوبة "لبنان 24"، مساء اليوم الخميس، أنّ "الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرًا ودمر عددًا من المنازل السكنية في منطقة المفيلحة غرب بلدة ميس الجبل".

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