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لبنان

خطف عنصرين.. تفاصيل جديدة عن الاشتباكات على الحدود

Lebanon 24
06-02-2025 | 13:48
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أفادت وكالة "سانا" السورية، مساء اليوم الخميس، عن اختطاف عنصرين من حرس الحدود السوري خلال اشتباكات مع مطلوبين في قرية حاويك الحدودية مع لبنان. 
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لبنان

عربي-دولي

حرس الحدود السوري

حاويك

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