10
o
بيروت
12
o
طرابلس
9
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
11
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
3
o
بعلبك
0
o
بشري
6
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خطف عنصرين.. تفاصيل جديدة عن الاشتباكات على الحدود
Lebanon 24
06-02-2025
|
13:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة "سانا" السورية، مساء اليوم الخميس، عن اختطاف عنصرين من حرس الحدود السوري خلال اشتباكات مع مطلوبين في قرية حاويك الحدودية مع لبنان.
Advertisement
لبنان
عربي-دولي
حرس الحدود السوري
حاويك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة مقتل نوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما حقيقة مقتل نوح زعيتر؟
14:20 | 2025-02-06
06/02/2025 02:20:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُنخفض جويّ جديد سيضرب لبنان الأسبوع المقبل... تحضّروا للمزيد من الثلوج
Lebanon 24
مُنخفض جويّ جديد سيضرب لبنان الأسبوع المقبل... تحضّروا للمزيد من الثلوج
09:43 | 2025-02-06
06/02/2025 09:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"عبتقصّر مع بيّ الأولاد".. ماذا يحصل بين ماغي بو غصن وزوجها جمال سنان؟ (فيديو)
Lebanon 24
"عبتقصّر مع بيّ الأولاد".. ماذا يحصل بين ماغي بو غصن وزوجها جمال سنان؟ (فيديو)
02:08 | 2025-02-06
06/02/2025 02:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر داخل مدرسة وإصابة طفلة.. إليكم تفاصيل ما حصل
Lebanon 24
توتر داخل مدرسة وإصابة طفلة.. إليكم تفاصيل ما حصل
03:54 | 2025-02-06
06/02/2025 03:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة وائل كفوري تُعايد والدتها بعيد ميلادها بطريقة مميزة.. ما قالته مؤثر (صورة)
Lebanon 24
ابنة وائل كفوري تُعايد والدتها بعيد ميلادها بطريقة مميزة.. ما قالته مؤثر (صورة)
03:57 | 2025-02-06
06/02/2025 03:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
18:20 | 2025-02-06
أسئلة
15:50 | 2025-02-06
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:48 | 2025-02-06
سلسلة غارات على البقاع والجنوب.. ماذا استهدفت إسرائيل؟
15:41 | 2025-02-06
مساءً.. هذا ما رُصد في سماء عدد من المناطق
15:27 | 2025-02-06
نائب القوات يكشف عن 3 ضمانات حصلوا عليها من الرئيس المكلف
15:20 | 2025-02-06
غدًا.. هذا ما سيفعله باسيل بشأن الملف الحكومي
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
07/02/2025 01:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
07/02/2025 01:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
07/02/2025 01:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24