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لبنان

ما حقيقة مقتل نوح زعيتر؟

Lebanon 24
06-02-2025 | 14:20
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أكدت معلومات "لبنان 24"، أن نوح زعيتز لا يزال على قيد الحياة، وأن كل الأنباء التي تتحدث عن مقتله في الاشتباكات الحدودية هي مجرد إشاعات.
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نوح زعيتز

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