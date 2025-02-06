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لبنان
ما حقيقة مقتل نوح زعيتر؟
Lebanon 24
06-02-2025
|
14:20
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أكدت معلومات "لبنان 24"، أن نوح زعيتز لا يزال على قيد الحياة، وأن كل الأنباء التي تتحدث عن مقتله في الاشتباكات الحدودية هي مجرد إشاعات.
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نوح زعيتز
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