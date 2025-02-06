Advertisement

لبنان

نائب القوات يكشف عن 3 ضمانات حصلوا عليها من الرئيس المكلف

Lebanon 24
06-02-2025 | 15:27
A-
A+
Doc-P-1316830-638744784517304280.jpeg
Doc-P-1316830-638744784517304280.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان، مساء اليوم الخميس، أنه "لا يجب أن تبقى السيطرة والهيمنة اليوم على مجلس الوزراء، ونحن كقوات لبنانية طالبنا بضمانات 3 وهي تنفيذ القرارات الدولية على رأسها الـ1701 وخطاب القسم اكّد ذلك و من يريد أن يدخل إلى الحكومة بهذا الشروط أهلا وسهلا".
Advertisement

اضاف عدوان خلال كلامه عبر الـ "mtv"، أنّه على "حزب الله عدم الدخول إلى الحكومة إذا لا يريد تطبيق القرارات الدولية ونحن لا نريد الدخول بحال الحكومة لا تريد تنفيذ القرارات وأخذنا ضمانات من الرئيس المكلّف نواف سلام على ذلك".

شدد على أنه "كان واضحاً أن الاسم الشيعي الخامس يجب أن يُقرّر من الرئيس عون والرئيس سلام وذلك لعدم إعطاء حق الـveto لأحد"، متابعًا "حزب الله من دون سلاح "أهلا وسهلا فيه في الحكومة".

تابع: "الضمانة الثالثة هي التدقيق الجنائي في كل الوزارات واستقلالية القضاء وأموال المودعين"، موضحاً أن "ما حدث اليوم في عمليّة تشكيل الحكومة ذات مؤشّرات خطرة ولا يمكن للحزب أن يوافق فقط على الأمور التي تعجبه وأن يعتمد قاعدة "يا بتعجبني يا لأ".

أضاف عدوان "هل يقبل اللبنانيّون بعد بحرب إسناد وسلاح غير شرعي؟"، مشيراً إلى أنّ "الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية لن يرضخوا ونريد أن يكون الجميع تحت سقف القانون".

وأكد أن "شرطنا الأساسي هو تطبيق الضمانات وقد حصلنا على الموافقة ولا يجوز عدم توزير حزبيين"، وسأل "فإذا كان شخصاً مهندساً ناجحاً لكن ينتمي إلى حزب هل تسقط كل صفاته؟". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:20 | 2025-02-06
15:50 | 2025-02-06
15:48 | 2025-02-06
15:41 | 2025-02-06
15:20 | 2025-02-06
15:10 | 2025-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24