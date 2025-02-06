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لبنان
نائب القوات يكشف عن 3 ضمانات حصلوا عليها من الرئيس المكلف
Lebanon 24
06-02-2025
|
15:27
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إعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان، مساء اليوم الخميس، أنه "لا يجب أن تبقى السيطرة والهيمنة اليوم على مجلس الوزراء، ونحن كقوات لبنانية طالبنا بضمانات 3 وهي تنفيذ القرارات الدولية على رأسها الـ1701 وخطاب القسم اكّد ذلك و من يريد أن يدخل إلى الحكومة بهذا الشروط أهلا وسهلا".
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اضاف عدوان خلال كلامه عبر الـ "mtv"، أنّه على "حزب الله عدم الدخول إلى الحكومة إذا لا يريد تطبيق القرارات الدولية ونحن لا نريد الدخول بحال الحكومة لا تريد تنفيذ القرارات وأخذنا ضمانات من الرئيس المكلّف نواف سلام على ذلك".
شدد على أنه "كان واضحاً أن الاسم الشيعي الخامس يجب أن يُقرّر من الرئيس عون والرئيس سلام وذلك لعدم إعطاء حق الـveto لأحد"، متابعًا "حزب الله من دون سلاح "أهلا وسهلا فيه في الحكومة".
تابع: "الضمانة الثالثة هي التدقيق الجنائي في كل الوزارات واستقلالية القضاء وأموال المودعين"، موضحاً أن "ما حدث اليوم في عمليّة تشكيل الحكومة ذات مؤشّرات خطرة ولا يمكن للحزب أن يوافق فقط على الأمور التي تعجبه وأن يعتمد قاعدة "يا بتعجبني يا لأ".
أضاف عدوان "هل يقبل اللبنانيّون بعد بحرب إسناد وسلاح غير شرعي؟"، مشيراً إلى أنّ "الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية لن يرضخوا ونريد أن يكون الجميع تحت سقف القانون".
وأكد أن "شرطنا الأساسي هو تطبيق الضمانات وقد حصلنا على الموافقة ولا يجوز عدم توزير حزبيين"، وسأل "فإذا كان شخصاً مهندساً ناجحاً لكن ينتمي إلى حزب هل تسقط كل صفاته؟".
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