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لبنان

سلسلة غارات على البقاع والجنوب.. ماذا استهدفت إسرائيل؟

Lebanon 24
06-02-2025 | 15:48
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شنّ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، سلسلة غارات استهدفت اقليم التفاح.

وأفادت مندوبة "لبنان 24"، أن الغارات على البقاع استهدفت منطقة النبي شيت وجنتا ومرتفعات الخربية في السلسلة الشرقية.

بدورها، أفادت قناة "الحدث"عن غارات إسرائيلية تستهدف وادي عزة في إقليم التفاح جنوب لبنان.
 
وسجل تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض فوق منطقة البقاع وبعلبك والبقاع الشمالي.

وافادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "إسرائيل تهاجم جنوب وعمق لبنان بعد خروقات حزب الله ومحاولات تهريب أسلحة من الحدود السورية". 

بدورها أعلنت القناة 12 الإسرئيلية، أن "سلاح الجو هلجم هدفين في لبنان وهما موقعان لتخزين الأسلحة "ما يشكل خرقاً لوقف إطلاق النار". 

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فيديو يوثق الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت مرتفعات سلسلة جبال لبنان الشرقية. pic.twitter.com/GZPd4oOUCM




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